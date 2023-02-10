到處都是屍臭味！台灣搜救隊「罹創傷症候群」：怕沒能幫上忙

▲台灣搜救隊儘管8日才成功將一名受困女子救出，不過仍不幸不治，衝擊救難人員的心情。(圖／翻攝畫面)

圖文／CTWANT

台灣第一梯搜救隊8日清晨抵達土耳其重災區阿德亞曼挺進救援，於同日傍晚在倒塌的建築物中，聽見微弱的女子呼救聲，耗費5小時才將女子救出，但女子緊急送醫後仍不幸不治，一度讓搜救隊士氣相當低迷。不過救難人員也陸續回報，表示現場滿地都是屍體，倒塌的大樓底下更能不時聞到屍臭味傳出，也讓留在台灣做後勤補給的北榮醫師廖婉如相當擔憂救難人員的心理狀況。

土耳其日前連續發生大規模地震，造成大量建築物瞬間坍塌，不少人來不及逃出，慘埋在瓦礫堆當中，死亡人數更粗估至少上萬人。台灣第一梯搜救隊也在第一時間搭機前往土耳其救援，挺進重災區阿德亞曼，馬不停蹄地展開救援，並在8日下午3時許，聽見微弱的呼救聲，緊急定位後試圖將受困女子救出。

北市消防局醫療指導醫師廖婉如指出，從此次的救援女子的任務中也發現，在救援的當下對於受困者施打止痛藥物是相當重要的一環，但礙於台灣現行法規管制，止痛級別較高的嗎啡等止痛藥劑不得帶出，但從此次狀況來看，一般藥物根本無法減緩傷者的疼痛，呼籲政府能夠適時放寬管制。

她也表示，根據救難人員傳回的消息中，他們表示抵達當地後，映入眼簾的不只是斷垣殘壁，還有滿地的屍體，就連在進行救援任務中，穿梭在每一處倒塌的大樓中，都還可以在倒塌的大樓縫隙中聞到屍臭味。

然而衝擊救難人員的心更不止這些，8日好不容易從瓦礫堆下將受困女子拉出，但女子最後不幸回天乏術，無疑都在在衝擊救難人員的心情，讓他們深恐此次的救援任務，「沒能幫上忙」，甚至已有救難人員已出現創傷症候群，都讓他們相當擔憂，只能希望救難人員在救援的同時，還是能以自身安全為第一優先。

廖婉如也對此表示，此次的國際救援行動中，由於救難人員已陸續抵達現場，但第二梯次的裝備卻卡在機場動彈不得，相當於130名救難人員共用40人份的救援物資，物資狀況相當緊繃，「不知道什麼時候會用完」，只能希望物資補給能夠盡快到達。

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