非徐巧芯PK費鴻泰的問題！　她批藍營議員都選上就「落跑」選立委

▲資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

記者江采蓁／綜合報導

為布局2024立委選舉，日前國民黨有多名議員紛紛表態投入立委初選，率先拋出「世代交替」的就是台北市議員徐巧芯要挑戰現任立委費鴻泰。對此，資深媒體人黃光芹認為，現在已知有國民黨8名議員，才剛當選、就職，就要落跑去選立委，而且大言不慚，自認為落跑有理，強調這已不是「徐巧芯PK費鴻泰」的問題了。

黃光芹7日以「數大就是醜」為題發文指出，現在已知有國民黨8名議員，才剛當選、就職，就要落跑去選立委，而且大言不慚，自認為落跑有理，她大酸，更神的是，台北市黨部主委黃呂錦茹還樂觀其成，分析8席會上6席，「是當選民都是吃素的、還是把選民當成潘仔、投票部隊？」

黃光芹表示，自己支持某種程度的世代交替，但對於全員落跑、不事服務、把選舉當兒戲，反感至極。她舉例，就像有些似是而非的觀念，「只要我贏了，有什麼不可以？」，所以國民黨一直以來，市長可以落跑去選總統、立委可以落跑去選縣市長，這會兒市議員大舉落跑去選立委，制度已經趕不上偷渡。她質疑，「你說這樣的國民黨，社會觀感不會壞、不會失信於民、氣數不會用盡，我就不信。」

「偏偏你有變化、我就有計劃」，黃光芹提到，有人倡議資深立委在選區若遇挑戰，就通通送進不分區，她大批，「試問，這次初見有8個，以後有個10、15個，也要這樣送？那國民黨不分區成了什麼？難民營嗎？」她認為，這已經不是徐巧芯PK費鴻泰個別選區的問題了，而是國民黨毫不遮掩的「肉慾橫流」。