遭陳柏惟嗆沒水準　徐巧芯轟「少扯國民黨」：沒水準的是你跟你堂哥

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

前立委陳柏惟堂哥陳玄曄7日遭前競選團隊女志工指控，劈腿並騙睡多位女性等事件，而陳柏惟知道此事後則想摸頭私了。對此，台北市議員徐巧芯7日痛批，陳柏惟在節目上狂罵她沒水準，試圖見縫插針國民黨初選，被陳柏惟批評總比被稱讚好，被他力挺才真的有問題，狠酸「沒水準的是你跟你堂哥這種個性的人，少來扯到國民黨。」

陳⽞曄今日遭兩名女子出面控訴，隱瞞交往19年女友的事實且同時劈腿五人，甚至騙睡多位志工團志工和女性支持者。受害志工朱小姐表示，不僅有女志⼯的初夜被奪走、高達37次不戴套危險性⾏為、被逼看A片學習性技巧等，還有受害者染病向婦科求診，而陳柏惟只想摸頭私了。

陳柏惟稍早則回應，他能理解也同情當事人的傷害；身為團隊領導者，這部分的確是他的疏失，讓許多人失望，非常抱歉。

對此，徐巧芯今日透過臉書發文痛批，陳玄曄當然是非常離譜，竟然已超過五名受害者，但陳柏惟也不遑多讓。一個標榜進步價值、政媒兩棲的公眾人物，竟然在女性被親戚欺負之後，跑去息事寧人，想要摸頭對方，甚至提出要以「金錢解決」，是把女生當什麼了？是非黑白可以這樣顛倒嗎？而且有夠俗辣，記者會上受害者現場撥電話給陳柏惟，他也不敢接。

徐巧芯說，她突然想到陳柏惟在節目上狂罵她沒水準，還特別剪精華想賺點閱率，試圖見縫插針國民黨初選，開嗆「真是令人作噁。」不過，她也認為，被陳柏惟批評總比被稱讚好，畢竟當初他喊「支持陳玄瞱就是支持陳柏惟」，結果他堂哥是這樣的渣男，被他力挺才真的有問題，狠酸「沒水準的是你跟你堂哥這種個性的人，少來扯到國民黨。」