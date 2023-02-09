王世堅坦言「考慮參加立委初選」　決定關鍵是柯文哲這句話

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

各陣營皆開始佈局2024立委選舉人選，民進黨高票連任台北市議員的王世堅是否會出征立委選舉也備受關注，而他8日也語帶保留地說「有個人一些考量，這次可能會做一些判斷」。對此，王世堅9日表示，台灣人每天碰到的問題，無法在台北市議會單獨解決，加上最近經過一些莫名其妙的打擊，「我確實有在考慮」。

王世堅9日於台北市議會受訪，先針對8日上主持人黃暐瀚節目時的言論說明，提及是4年前有中正、萬華支持者鼓勵他出來選立委，但當時萬華中正被民進黨列為危險選區，所以就沒有辦初選。

針對現任中正萬華立委林昶佐非民進黨員，怎麼看此次民進黨初選狀況？王世堅表示，就是按初選遊戲規則進行黨的提名，初選勝出者就來代表民進黨參選，且黨主席賴清德已明確告知所有參政黨員「沒有現任優先」，每個選區只要有意願參選者，都要經過初選來產生提名人選。

媒體追問，是否為有意願參選者？王世堅態度明顯猶豫，思考了數秒後才回應道，台灣人每天碰到的問題，從治安、司法、教育與交通到國家資源分配、財政經濟等，這些跟國人息息相關的議題，並不是在台北市議會就能單獨解決，必須從中央、立院徹底解決。

王世堅說，多年來一直有支持者鼓勵他再回立法院，自己本來沒考慮這事情，但最近經過一些莫名其妙的打擊刺激後，「我確實有在考慮。」不過現在都還不是時候，畢竟黨內尚未宣布初選期程，加上自己過去擔任立委時是大選區，台北市一共分成南北兩大區，自己涵蓋大同、中山、萬華、中正、大安與文山，「要在哪個選區，其實還沒辦法現在決定。」

不過，被問到這樣是否要挑戰現任立委林昶佐？王世堅表示，自己沒有任何比較，也不會說要挑戰任何人，只是說出很多民眾對他的期待，而他希望呼應支持者的期待，盡一點點智慧力量為社會做事，「我沒有要跟誰競爭」。

至於決定要不要參選的關鍵為何？王世堅回應，「是現在社會的現況。」前台北市長柯文哲經常罵說，民進黨、國民黨都是垃圾廢物，「這句話確實刺激了我，確實，即便我們藍綠都是垃圾廢物，對我王世堅而言，我要把自己廢物利用。」屆時自己就必須站出來，自己考量的是此問題。