iRent四十萬筆個資裸奔　苗博雅：若我是台北市長「就停止合作」

▲社民黨台北市議員苗博雅。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

提供汽機車共享服務的iRent和雲行動服務公司外洩用戶個資，遭交通部公路總局要求改正，但事後複查發現改正未達標準，因此對和雲行動重罰20萬元，台北市交通局另依違反「台北市共享運具經營業管理自治條例」開罰9萬元。對此，社民黨台北市議員苗博雅9日就在臉書表示，外洩40萬客戶個資，政府號稱「重罰」卻只能罰20萬，「如果我是台北市長，我就下令，停止台北市和iRent的合作。」

苗博雅指出，iRent外洩40萬客戶個資，政府號稱「重罰」卻只能罰20萬，「這顯示了台灣的個資保護法制就是個笑話」，她指出，企業讓客戶的姓名、身分證號、住址、信用卡號在網路上裸奔，這些機敏個資，每個人只值0.5元，大企業建構完善的資安體系，要投資幾百幾千萬，放任資料在網路上裸奔，只要20萬，如果沒被媒體踢爆，連20萬都不用，她大嘆，「怎麼算，都是擺爛划算」，這就是臺灣個資保障機制的現實面，這也是她把個資保障（資訊自主決定權保障）當成問政重點的原因之一。

苗博雅表示，她很清楚，大企業、政府擺爛，成千上萬的民眾受害，民眾是完全拿這些大鯨魚沒辦法的，如果事後沒辦法追究到責任，事前的嚴、謹慎，就成為老百姓自保的最後手段。她提到，對升斗小民而言，那些法律上規劃的路徑，幾乎都是看得到吃不到，沒辦法給予小蝦米抗衡大企業法務團隊的底氣，老百姓只能看著台北市政府閉著眼，不行使契約和自治條例的裁罰權力，繼續跟iRent合作，授權iRent免費用台北市的道路、台北市的停車格，賺小老百姓的錢，拿小老百姓的個資。

苗博雅直言，「如果我是台北市長，我就下令，立即依照契約和法規，停止台北市和iRent的合作。」，直到iRent補償每一位個資外洩的使用者，並提出最高標準個資保護措施，再重新評估和iRent的合作。她質疑，「問題是，被財團主導的臺北市，有勇氣做出這樣的決定嗎？」