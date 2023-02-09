iRent 40萬筆個資外洩　北市開罰9萬元限期改善

▲iRent爆發個資外洩事件，台北市交通局依照「台北市共享運具經營業管理自治條例」開罰9萬元。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者袁茵／台北報導

提供汽機車共享服務的iRent和雲行動服務公司外洩用戶個資，經查資料庫出現防護性缺口，遭交通部公路總局要求改正，但事後複查發現改正未達標準，且外洩個資高達40萬筆，因此對和雲行動重罰20萬元。不僅如此，台北市交通局另依違反「台北市共享運具經營業管理自治條例」開罰9萬元。

台北市交通局9日晚間表示，1月31日接獲消息第一時間即洽iRent說明緣由，並於2月2日發文要求說明後續處理情形，2月4日至該公司實地訪查。經iRent查復，該公司暫存資料庫因未適當阻擋外部連線，導致該資料庫可能遭外部專業資訊人員使用特定工具及技巧，進入查詢近3個月的會員異動資料，所有曾涉潛在風險用戶約40.01萬名。

交通局指出，iRent未採行適當安全措施致個人資料洩漏，經交通部公路總局2月9日認定違反《個人資料保護法》第27條第1項及第2項規定，公路總局並依《個人資料保護法》第48條第4款規定處罰；而台北市交通局認iRent未善盡管理責情節重大，將依違反「台北市共享運具經營業管理自治條例」第9條第1項第10款及第14條規定，處以9萬元罰鍰並限期改善。

交通局提及，民眾如認有因該事件受有相關損害，除可洽iRent了解相關情形，也可依《個人資料保護法》第4章損害賠償及團體訴訟規定主張，台北市交通局也可協助轉請交通部公路總局協處；另如是因消費關係所衍生個資洩漏的損害賠償請求，也可透過消費者保護法規定消費爭議申訴、調解程序途徑處理。