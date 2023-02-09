訪美拜會聯邦眾議員　陳以信：他們高度關心台海安全情勢

▲陳以信拜會美國聯邦眾議員伯切特（Tim Burchett）。（圖／陳以信辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳以信國會辦公室今（9日）晚間表示，陳以信為推動台美國會外交，目前正於美國華府國會山莊訪問，近日已拜會多位聯邦眾議員，除瞭解新屆國會組成與新成立中國委員會，並就當前台美關係與台海緊張情勢深入交換意見。

陳以信目前為台美國會議員聯誼會副會長，此次是他近一年內第五度訪問華府國會山莊。陳以信辦公室表示，陳以信此行陸續與眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim），外委會成員史坦頓（Greg Stanton）、伯切特（Tim Burchett）、傑克遜（Ronny Jackson）。

此外，陳以信也與眾議院最新成立的中國委員會之成員朴銀珠（Michelle Steel）、吉梅內斯（Carlos Gimenez），以及曾任中國任務小組主席賈西亞（Mike Garcia）舉行會談。其中曾擔任鳳凰城市長的史坦頓，特別歡迎台積電赴美設廠，表示願為當地更多台灣社群服務。

陳以信辦公室指出，多位聯邦眾議員都對陳以信表達，美國國會多對當前台海安全情勢高度關心；史坦頓指出台海和平符合美國與印太國家的區域利益，他認為兩岸政府應維持一定程度溝通，並建立風險管控機制。

陳以信辦公室也指出，眾議員伯切特表示，拜登政府應強力支持台美持續建立安全夥伴關係，但他更強調台美雙方都應與中國維持互動，才能避免不必要衝突，而朴銀珠則對眾院最新成立中國委員會高度期待，她認為應透過該委員會加強研究中國局勢，並與台灣增加雙邊國會互動。陳以信則對眾議員們強調，台灣除認真備戰外，更應積極避戰，唯有兩岸關係穩定，才能極大化台美雙方共同利益。

陳以信辦公室說，陳以信下週將轉往日本東京訪問，將拜會日本朝野政黨國會議員，持續推動台日國會外交。

▼陳以信與眾議員朴銀珠（Michelle Steel）合影。（圖／陳以信辦公室提供）