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林明溱遭綠嗆辣批評　國民黨：蔡培慧空降參選才是不懂南投

▲立委候選人林明溱競選團隊，推出文宣品拋棄式濕紙巾，包裝如同「保險套」。（圖／林明溱競選辦公室、蔡培慧競選辦公室提供）

▲立委候選人林明溱競選團隊，推出文宣品拋棄式濕紙巾，包裝如同「保險套」。（圖／林明溱競選辦公室、蔡培慧競選辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民進黨今（9）日針對國民黨南投立委補選候選人林明溱的批評，國民黨副發言人呂謦煒表示，很遺憾民進黨仍堅持負面選舉口水戰打法，為選舉利益不惜污衊為南投付出一生的政治工作者，從對林明溱的不實指控、對南投建設的不實汙衊、到民進黨南投人才的欠缺，可見民進黨根本不懂南投，呼籲民進黨應更謙卑面對南投鄉親。

呂謦煒強調，民進黨今天針對林明溱及其子林儒彬所提出的質疑，都是老調重彈、混淆視聽。林儒彬沒有在南投縣府擔任任何職務，沒有領縣政府一毛錢，特助僅是對外服務的稱呼。反觀民進黨增設如促轉會、黨產會等黑機關作為政治酬庸的位置，更將手伸入監察院、NCC等獨立機關，民進黨九合一選舉大敗後更安插諸多「敗選者聯盟」到中央政府，民進黨應先對人民交代這種種政治酬庸亂象！

呂謦煒指出，黨內包括游顥、宋懷玲、林儒彬等人都曾表態參選立委補選，自然林儒彬會製作自己的文宣，最後黨內協調團結支持勝率最高的林明溱前縣長參與補選，守住南投關鍵一席。相較對手擁有中央龐大資源，國民黨只能靠大家的團結與民眾的支持，因此林儒彬的文宣簡單調整後由林明溱使用，並無爭議可言，反倒凸顯被民進黨追殺的國民黨缺乏資源，需要秉持儉約惜物的精神來努力

呂謦煒表示，國民黨在南投人才濟濟，因此補選有三人表態爭取，相信這三位人才持續經營地方、深耕南投，必定大有可為，會讓南投有更好的發展；而林明溱本人在南投更是從集集鎮長做起，經營南投超過二十年，並成功舉辦萬人泳渡日月潭、世界茶業博覽會、開發多地產業園區等等，政績卓著，民眾認同。反觀民進黨忽視地方、沒有人才，才只好徵召本已遠居台北的蔡培慧空降參選。她烏溪立委選輸後選縣長、縣長選輸後再改選濁水溪立委，不僅對地方選民毫無連結，也讓民進黨新秀難以出頭，試問民進黨在南投的年輕人，為何連爭取和蔡培慧比較的機會都沒有呢？

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