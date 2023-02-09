夏立言赴陸將見王滬寧？　陸委會：國民黨申報資料未提及

▲夏立言率團赴陸。（圖／國民黨）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨副主席夏立言8日率團訪問中國大陸，預計9日傍晚與國台辦主任宋濤會面，並傳出也可能見到中共政治局常委王滬寧。對此，陸委會發言人邱垂正9日表示，陸委會6日收到國民黨申報夏立言赴陸的來函，但其中並沒有提到王滬寧的內容，「政黨人士赴陸，更應反映台灣主流民意對民主和平、反對以武力脅迫方式處理兩岸關係的堅持，共同維護台灣最大的利益。」

▲中共中央政治局常委王滬寧。（圖／達志影像／美聯社）



邱垂正提到，陸委會6日上午收到國民黨大陸事務部申報夏立言副主席赴陸的來函，有關夏立言赴陸相關的安排及會見，應由國民黨充分對外說明，以化解不安與疑慮，「我們反對中共當局對兩岸交流片面設置任何政治前提與終局的做法，政府也要再次提醒國人，從事交流活動，應遵循政府的政策及相關規範，未經授權不得協商涉及公權力事項。」

邱垂正指出，「同時，我們也呼籲要重視社會觀感與國際視聽，避免落入統戰分化的可能風險，尤其是政黨人士赴陸，更應反映台灣主流民意對民主和平、反對以武力脅迫方式處理兩岸關係的堅持，共同維護台灣最大的利益。」

另外，外傳夏立言本次訪陸還可能與中共政治局常委王滬寧會面。對此，邱垂正強調，在國民黨提供的申報資料中，並沒有提到王滬寧的內容。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

