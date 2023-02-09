訪陸首日與北京台商座談「內容曝光」！　夏立言傍晚和宋濤餐敘

▲夏立言與北京台胞、台生、台商座談，表達關心和支持。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席夏立言一行於2月8日傍晚抵達北京，於今（9）日上午參訪著名的台資企業商場「僑福芳草地」，由總經理北京台協常務副會長賴國賢現場導覽介紹，並與多位台胞、台商代表進行座談和餐敘，深入瞭解台人台胞近年來在北京生活和發展的情況、對兩岸關係的看法與期待，以及所遭遇到的困難等；下午稍作休息後，將於傍晚前往釣魚台國賓館會見國台辦主任宋濤，並於會見後餐敘。

賴國賢表示，北京是一個國際性的大都市，非常適合台灣青年前來工作、發展和創業。所以他很支持兩岸青年交流，能夠加深相互的理解和連結，一定會對兩岸的和平繁榮有所助益。

天津市台協榮譽會長韓家宸則表示，近年來兩岸關係漸趨緊張，讓他們承擔許多不必要的壓力和風險。而且由於大陸的經濟和社會結構正面臨轉變，並且經歷三年疫情，經營環境已與過去大不相同，也產生許多新的挑戰，總是會碰到一些問題需要協助。所以大家都渴望兩岸關係能夠維持和平穩定，官方溝通管道能夠暢通，這樣台胞、台商的權益也會比較有保障。韓會長還當場秀出他黨齡超過五十年的國民黨黨證，以表達對夏副主席此行的支持。

夏立言聆聽並與現場與會者交流後表示，經過這一輪參訪和座談，不僅見證了台灣人努力耕耘的豐碩成果，也充分感受到他們長期在北京生活、工作和投資背後的艱辛，以及對當前局勢的憂慮。以後將會加強和在陸台人的聯繫，聆聽他們的心聲，並盡力協助反映相關問題。

夏立言強調，台商台胞對於北京城市建設、台灣經濟發展，以及兩岸經貿交流都有很大的貢獻，所以兩岸都應該盡力營造更優良的政治和社會環境，以保障兩岸人民從事合法正當交流的權益。因為台灣有非常優秀的青年和企業，有時缺乏的只是一個良好的機遇。因此，為台灣民眾爭取更好的發展環境、提升台灣社會整體的福祉，一直是國民黨此行念茲在茲的首要任務。