2024除了等國民黨一套辦法　他爆郭台銘也在等「這個人」首肯

▲鴻海創辦人郭台銘受訪。（圖／ETtoday攝影中心）

記者崔至雲／新北報導

鴻海創辦人郭台銘是否參選2024總統各界關注。郭昨天表示，服務人民有很多種方式，他還沒做最後的決定；至於會不會回國民黨，他說「我在等國民黨的一套辦法」。對此，新北市議員林金結今（9）日受訪時指出，郭現在除了在等國民黨制定的辦法外，「夫人那關也要先克服再說」。

郭台銘8日上午與曾馨瑩現身佛光山弔唁日前圓寂的星雲大師，被問及是否參選總統，郭稱「要服務人民有很多種方式，我還沒做最後決定。」媒體追問，家人是不是不太希望他參選？郭台銘說，「是啊！」曾馨瑩則在旁頻頻搖頭。

林金結今日參加國民黨新北市黨部新春團拜前被問到此事，他提到，郭董現在到底會不會選，主要是因為他太太沒有首肯，夫人那關先克服再說。

但林金結認為，這個不是大問題 ，這陣子郭台銘會時常接觸基層，到台灣各地走走，看看台灣人民社會對他還有沒有什麼期待，這才是最重要的。至於郭提到在等國民黨初選辦法，林金結說，因為郭是真的想為台灣人民做事，從他捐贈59億BNT疫苗就可以知道，「他就算粉身碎骨也願意為台灣人民付出」但礙於黨沒有辦法可以讓他回來，所以他才在意黨內辦法是什麼。

林金結指出，目前朱立倫提到的「非綠聯盟」詳細辦法也是要再討論，是任何人都可以加入嗎？還是遊戲規則是什麼？無黨籍可以用嗎？還是需要先登記？大家都在等朱定的辦法出來，才會比較明朗。

