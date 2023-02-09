綠爆文宣姓名貼下藏「孝子」玄機　林明溱競辦：徵召前就做好

▲林明溱競選辦公室日前推出的文宣品暗藏玄機，綠營批就是為其子林儒彬參選鋪路。（圖／林明溱競選辦公室、蔡培慧競選辦公室提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選將於3月4日登場，國民黨候選人林明溱日前曾公開表示下屆不再參選、也非在幫特定人選鋪路，但綠營今踢爆林陣營先前推出的溼紙巾文宣品，將包裝上名條撕下後即可見其子林儒彬的姓名，批評林明溱是「選假的」，目的在扶持兒子日後接班，簡直就是上演父傳子戲碼的南投土皇帝。

林明溱競選辦公室上周推出拋棄式濕紙巾文宣品，因外包裝酷似保險套，在西洋情人節前夕引發討論；民進黨副秘書長黃建嘉指出，今有數名鄉親取得貼有「立法委員補選候選人林明溱」名條的紙巾文宣，但撕開後赫見包裝上印有其子林儒彬的姓名，以及「立法委員候選人」等字樣。

▲立委候選人林明溱競選團隊推出文宣品拋棄式濕紙巾，包裝如同「保險套」。（圖／林明溱競選辦公室提供）

黃建嘉表示，林明溱說2024絕不參選、稱其不是替兒子鋪路，表面上是要禮讓年輕人，實為「選假的」、沒有想替南投做事，因為短短8個月任期根本無法帶來什麼建設，只是以時間換取兒子林儒彬的選舉空間；如今又被鄉親發現他假借發文宣品之名，行幫兒子鋪路之實，再次證明他誠信已破產，最終目的還是為了幫林儒彬一圓2024立委大夢。

黃建嘉也說，地方時有耳語說林儒彬沒半點長才，整個政治生涯全靠老爸林明溱用特權安排，顯然林明溱已引領南投進入「孝子時代」，還一直閃躲南投人的疑問，呼籲他不要再亂開空頭支票、耽誤南投的發展。

▲林明溱競選文宣品外包裝以姓名貼蓋住原來的「立法委員候選人林儒彬」字樣。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

針對競選文宣品字樣爭議，林明溱競選總部總幹事林儒彬澄清，「保險套」濕紙巾是他個人發想的創意：他在立委補選之初辭掉國民黨縣黨部主委一職、投入爭取立委補選資格，預先製作這款印有自己姓名的文宣品，但不確定黨中央公佈的切確時程，所以還沒有發放出去。

林儒彬說，爾後黨中央決定徵召林明溱參選，所以秉持著不浪費資源和勤儉持家的觀念，另外做了林明溱姓名貼紙補上，一樣可以達到宣傳效果，並非登記參選後才製作。