藍營拚2024重返執政　朱立倫：「提對的人」再危險都變安全選區

▲國民黨新北市黨部今（9）日舉行新春團拜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市黨部今（9）日舉行新春團拜，黨主席朱立倫提到，去年九合一選舉的成功，就是國民黨走對的路、提對的人，「只要提對的人才，最危險的選區也會是最安全的選區」，未來也會秉持正確的方式，且要團結一致、無私無我，以大局為重，相信2024一定能贏回執政。

新北市黨部主委黃志雄致詞時表示，除了感謝大家去年九合一選舉的幫忙，讓國民黨大勝，最重要的是2024一定要重返執政。相信在朱立倫的帶領之下，國民黨一定能越來越好。

朱立倫主席致詞時強調，國民黨是一步一腳印的政黨，一定會獲得民眾的肯定。感謝各位黨員幹部在國民黨在最辛苦的時候不離不棄，並強調愛台灣、為中華民國打拼就是國民黨的中心信念，未來也會繼續為民眾拼好日子。

朱立倫說，國民黨在國際關係中，除了與日本、美國都是最密切的朋友外，兩岸更要透過交流對話取代民進黨的交惡對抗，國民黨希望透過交流對話為民眾解決事情。副主席夏立言去年訪問大陸，一方面是為了和緩兩岸緊張氣氛，另一方面是為了小三通的恢復。夏這次去大陸，除了交流對話，最重要的是希望代表台灣農、漁民來跟大陸溝通，為民眾解決問題，讓大家知道國民黨是最愛台灣、最愛中華民國的政黨。

朱立倫強調，去年九合一選舉的成功，就是國民黨走對的路、提對的人，侯友宜就是典型的代表。好好做事情，為民眾拼好日子，大家就會肯定國民黨。面對未來，國民黨也會秉持正確的方式，且要團結一致、無私無我，以大局為重，相信2024就一定能贏回總統並讓立委過半。

朱立倫也說，本次侯友宜在新北市29區都贏，面對2024立委選舉，也歡迎新的人才、年輕世代加入國民黨一同打拼，國民黨會提名對的人、好的人才，大家一起共同努力，就能勝選。