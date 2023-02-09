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幕後／郭台銘回黨參選門檻難？藍「解套」有先例　4劇本有跡可循

▲▼鴻海創辦人郭台銘受訪。（圖／ETtoday攝影中心）

▲鴻海創辦人郭台銘受訪時表示，在等國民黨辦法。（圖／ETtoday攝影中心）

記者鄭佩玟／台北報導

外傳「起心動念」欲選總統的鴻海創辦人郭台銘，昨日被問到幾時回國民黨時回應「在等國民黨的一套辦法」，引發解讀。不過，藍營人士指出，郭依現行法規須先通過兩個門檻才能被提名，但目前可替郭台銘解套的劇本有4種，包括「同舟計畫2.0」、中常委提案、中常會通過決議，以及「頒發榮譽狀」，或是總統初選民調納入郭台銘，最終就看國民黨高層如何抉擇。

郭台銘昨日公開受訪時被問到，幾時要回國民黨？郭台銘語氣誠摯地答覆「在等國民黨的一套辦法」，他並表示，「剛回國從昨天忙到今天，要把自己心裡想法沈澱清楚後，再找時間跟大家報告，現在要等國民黨的辦法出來。」

郭台銘2019年9月12日悍然宣布退黨，根據《國民黨黨員入退黨辦法》2020年修正的最新規定，退黨者須滿4年後才能申請重新入黨，亦即郭只能在今年9月12日之後申請，加上國民黨的公職人員選舉提名辦法規定入黨或回復黨籍滿4個月才能申請提名登記，所以郭若無法跨越這兩道門檻，勢必趕不及參加黨內初選，形成郭台銘代表國民黨參選的兩大障 礙。

不過知情人士也指出，郭台銘若真的想回國民黨，也不是沒有解套方法，且方法其實不少。

首先，黨主席朱立倫前年曾推出「同舟計畫」，讓退黨者能在2年後就申請回黨。儘管同舟計畫已在去年2月17日截止，但既同舟計劃已新增了5萬黨員，成效卓著，如今要再推出「同舟計畫2.0」，在體例上並無不可，尤其更能迎回聲望財力俱佳的郭台銘。

▲朱立倫今日下午出席國民黨中常會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

除了透過「同舟計畫2.0」之外，按國民黨黨章規定，於全國代表大會、中央委員會閉會期間，全黨最高權力機關就是中常會，因此亦可由中常委提案，單獨針對郭台銘回黨一事進行表決，經中常會決議即可。有黨務人士透露，「有任何特殊情況，中常會都可以處理」。

此外，2019年4月時任黨主席吳敦義透過「頒發榮譽狀」方式，為郭台銘是否為黨員的爭議解套，而郭台銘也當場表示，願意參加黨內初選，不接受徵召。而最後一個解套方法則是，若郭台銘目標是想選總統，亦可「量身訂做」國民黨總統提名辦法，以此為郭解套；立委王鴻薇就曾倡議，國民黨初選民調納入郭台銘。

然而，面對郭台銘昨天受訪態度明顯鬆動，朱立倫今早仍重申，國民黨目前最重要的是3月4日南投立委補選，等到補選結束後再討論，目標就是團結更多朋友加入並支持國民黨，一起努力團結勝選，再次強調，國民黨歡迎所有非綠的朋友加入，最重要的就是走對的路、提對的人，能夠無私無我、團結勝選。

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