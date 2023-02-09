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華郵：中國間諜氣球長期情蒐各國軍事據點　台灣日本在列

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現疑似中國間諜氣球。（圖／路透）

▲美國上空出現中國間諜氣球。（圖／路透）

中央社華盛頓8日綜合外電報導

美國今天表示，中國間諜氣球「艦隊」遍布全球五大洲，日前侵入美國領空遭擊落的偵察氣球便是其一。據報導，中國間諜氣球長期情蒐周遭國家軍事據點，包括台灣和日本。

中國偵察氣球風波引發全球關注，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，美方正在評估回收的氣球殘骸碎片，並向盟國提供相關資訊。

布林肯說：「我們已透過華府和駐外使館與全球數十國分享資訊。」

他在與來訪的北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）舉行的聯合記者會上表示：「我們之所以這麼做，是因為美國並非這項更廣泛計畫的唯一目標，這項計畫侵犯五大洲各國主權。」

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在空軍一號上告訴記者：「這些氣球全都是（中國）氣球艦隊的一部分，被開發用以執行監視行動。」

法新社報導，史托騰柏格在訪問日本及南韓後造訪華府。他表示，這枚氣球凸顯北約各國保護自己的必要性。

史托騰柏格指出：「在美國上空的這枚中國氣球證實了中國的行為模式，我們看到中國過去幾年對新的軍事能力進行大量投資。」

他說：「我們也看到中國在歐洲的情報活動有所增加。他們使用衛星、網路以及我們在美國上空看到的那種氣球，所以我們必須保持警惕。」

史托騰柏格也發出新的警告，說中國正在從烏克蘭戰爭汲取教訓。他提到中國對台灣施壓，表示「歐洲今天發生的事情，明天也可能在亞洲發生」。

此外，「華盛頓郵報」說，美國情報圈認為，4日遭擊落的偵察氣球與中國人民解放軍執行的一項龐大監控計畫有關，美國官員已向同為情蒐目標的盟友及夥伴簡報相關資訊。

華郵援引美國官員說法報導，中國間諜氣球基地之一位於海南，長期情蒐周遭國家軍事據點。

報導說，中國更新舊有技術，使用這些間諜氣球來監控周遭競爭對手的軍事據點，例如台灣、日本、印度、越南和菲律賓。

華郵指出，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）6日為40個國家、約150名外交官主持一場有關中國氣球如何執行監控計畫的簡報會議，國務院也就此向美國駐各國使館提供「詳盡資訊」，以便與盟友及夥伴分享。

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