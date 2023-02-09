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女校長「裸身服務」陽光體育老師！把校園當摩鐵恩愛　正宮全知情

▲▼美國一名女校長和體育老師多年不倫戀曝光，裸照竟是男方自己曝光的。（圖／翻攝自Facebook／Banks County Elementary School）

▲美國一名女校長和體育老師大搞婚外情，多年間拍下的裸照成為證據，而且還是男方主動交出來的。（圖／翻攝自Facebook／Banks County Elementary School）

記者張寧倢／編譯

美國喬治亞州一名小學女校長被揭發和男性體育老師有多年婚外情，證據照片五花八門，除了接吻之外，還有兩人在車內裸體、她幫男方「服務」，以及她在校長辦公室附近的一間房裡脫光的照片。然而，交出性愛照片的正是她的情郎。女校長則宣稱，一切都是體育老師的妻子安排，夫妻倆還曾經在她面前做愛。

根據《紐約郵報》報導，班克斯郡小學（Banks County Elementary School）女校長西蒙斯（Dana Simmons）1月底指控在同校任職的男性體育老師狄倫（Dylan Charles）用竊聽校長辦公室或滲透學校董事會等手段，不當獲取秘密資訊。結果遭狄倫反咬，他向地方官員自爆與女校長有多年婚外情，並坦承兩人在校內、校外都曾發生性行為。

西蒙斯起初推托只是「不恰當的友誼」，沒有任何性接觸。狄倫直接交出證據，從接吻、車內裸照、車內口交，到一名裸女站在校長辦公室旁邊某間房裡等大量照片，讓調查人員認定兩人確實有不當關係。西蒙斯後來改口有過性行為，但從未發生在學校裡。

▲▼美國一名女校長和體育老師多年不倫戀曝光，裸照竟是男方自己曝光的。（圖／翻攝自Facebook／Banks County Elementary School）

▲女校長和體育老師愛恨糾葛，還扯出男方正宮。（圖／翻攝自Facebook／Banks County Elementary School）

西蒙斯再抖出內幕稱，一切都是狄倫的妻子凱爾西（Kelsey Charles）從中安排，甚至還要她看著夫妻倆做愛。西蒙斯的友人也作證表示，看過凱爾西發簡訊問她「你想上我的丈夫嗎？」對此，凱爾西則指控，西蒙斯以幫助她老公的事業做為交換條件，「操縱」夫妻二人，並藉由向她施壓和狄倫上床。

最終，警方委託的獨立調查實體作出的報告認為，有證據顯示西蒙斯與狄倫在小學校園裡發生性行為，但沒有找到犯罪活動的跡象與證據，也沒有任何學生受到安全方面損害。報導指出，他們兩人都已經辭去學校職務。

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