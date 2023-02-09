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迪士尼裁員7000人！　消息一出股價大漲4.7％

▲迪士尼（Disney）執行長艾格（Bob Iger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾格回鍋迪士尼CEO，大動作進行人事重組以降低成本。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

迪士尼去年11月底宣布艾格（Bob Iger）回鍋CEO，艾格8日表示公司將進行人事重組，為了省下55億美元（約新台幣1654億元）成本讓旗下串流能實現獲利，決定大刀裁員7000人。

路透社報導，迪士尼此次裁員規模占該公司全球員工總數3.6％。消息傳出後，美股盤後交易迪士尼勁揚4.7％，股價來到117.22元。

艾格除了宣布裁員外，也承諾恢復股東分紅，解決激進投資者、億萬富豪佩爾茲（Nelson Peltz）對於迪士尼花太多錢在串流上的批評。艾格8日表示，迪士尼在傳統電視式微的當下，對於擴大線上影音用戶的作法可能太過激進。

為實現降低成本並將權力交還給創意高層，迪士尼將重組3個部門，分別為負責電影、電視和串流影音的娛樂部門、體育頻道ESPN部門，以及負責迪士尼樂園、體驗與產品部門。

艾格表示這次重組將為營運帶來更高的成本效益和協調的方法，「我們致力於有效營運，尤其是在這個相當具挑戰性的環境裡。」此外艾格也表示，串流影音仍是迪士尼的第一要務。

艾格還說會要求董事會在今年底前恢復股東分紅。迪士尼財務長（CFO）麥卡錫（Christine McCarthy）表示，重新恢復的分紅只會占疫情前的一小部分比例，計畫隨時間增加分紅規模。

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