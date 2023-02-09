「有一瞬間快死了」敘利亞記者曝倖存過程　絕望狂奔！每步都恐懼

▲敘利亞記者卡斯姆茲（Mohamad Kazmooz）住在西北部伊德利布省，凌晨發生規模7.8強震當下被搖醒，一家人險些喪命。（圖／翻攝自Facebook／Mohamad Kazmooz）

記者張寧倢／編譯

土耳其與敘利亞邊界發生大地震，一名敘利亞記者在《衛報》撰文，回憶地震當下，原本正在睡覺，忽然間整個家都在搖，牆壁掉出碎塊，他說那是種無法形容的恐怖，來不及帶任何東西，近乎絕望地狂奔，每一步都充滿恐懼，有一瞬間覺得自己沒辦法活下來。逃出來的人驚恐到無法交談，人們只有哭泣尖叫或逃跑。

敘利亞記者卡斯姆茲（Mohamad Kazmooz）住在西北部城市伊德利布（Idlib），周一（6日）凌晨4點被劇烈地震搖醒，「那是一種我無法形容的恐怖，我們的家在搖晃，東西砸在地上，螢幕掉下來碎裂，牆壁裂開掉出碎片和石塊。」他說，當下那一刻，他不認為我們有辦法活下來。

▲敘利亞反政府武裝控制的伊德利布省薩爾馬達鎮（Sarmada）地震受災現場。（圖／路透）

卡斯姆茲與同住的妻子、父母全都驚醒，沒有拿任何東西，沒有換衣服，沒帶隨身物品或食物，單純在絕望中狂奔逃命，和其他住戶一起跑向出口，這時大樓結構已經在他們周圍開始坍塌，「有那麼一瞬間我覺得房子就要塌下來砸中我們了，每走一步都是恐懼，當時情況讓人覺得已經不可能了。」因為隔壁棟公寓早已倒塌，這讓他深信下一個就會輪到自己。

幸運的是，卡斯姆茲和家人最終逃了出來，以最快的速度在街上移動，只能稍微瞥了一眼周邊情況。他看見的每個人都是拋下一切才逃了出來，許多人光腳，甚至沒戴頭巾，湧出街頭，「沒有人互相交談，太震驚了。我們不知道發生什麼，也不知道該做什麼。人們只是在哭泣，向上天祈禱，害怕地尖叫或奔跑。」

▲敘利亞伊德利布省村莊比斯尼亞（Bisnia）暗夜中搜救。（圖／路透）

卡斯姆茲說，離開大樓後第一個感覺是寒冷刺骨，接下來幾個小時他不斷聽說各地建築物傾倒，他和家人先逃到遠離高樓大廈的地方躲避，後來他們多次回到原本的家，試圖拿走一些物品，但每次回來，都感覺到餘震仍在搖晃著大樓，下午1點還遇到第二次規模7以上的強震，全家人再次逃出生天，「那是一段極其不安定和艱難的時期，很難形容，我們筋疲力盡，絕望又害怕。停電一整天，網路速度慢得跟用爬的一樣，幾乎沒辦法傳輸出去。」

▼卡斯姆茲逃過死劫後，開始在臉書分享當地災情，並拍攝許多新聞照片。