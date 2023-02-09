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為土耳其敘利亞震災祈福　屏東市長周佳琪＋主管捐一日所得

▲助土耳其、敘利亞震災，屏東市長周佳琪號召市公所主管捐一日所得 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲助土耳其、敘利亞震災，屏東市長周佳琪號召市公所主管捐一日所得。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市長周佳琪於今(9)日號召屏東市公所主管，共同為土耳其敘利亞震災祈福，捐出一日薪資所得，盼為災民盡一份心力，響應愛無國界的援助活動。

▲助土耳其、敘利亞震災，屏東市長周佳琪號召市公所主管捐一日所得 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

土耳其於當地時間6日凌晨發生規模芮氏7.8強震，土耳其、敘利亞陸續傳出嚴重災情，罹難人數估計已上萬人，數以千計建築物毀損傾倒，受困人數不詳，恐有數百萬人的生活大受影響。

周佳琪表示，土耳其敘利亞遭逢震災，自己感同身受；台灣也曾遭受921大地震帶來的傷痛，當年強震發生，土耳其率先千里馳援，國人至今感念，現下正是我們伸出援手的時刻。

周佳琪表示，自己深知救災重建之路漫長，需要更多人的關注與協助，即與市公所主管捐出一日薪資，奉獻一己棉薄之力，盼藉此拋磚引玉，號召大家一起幫助土耳其度過難關。希望土耳其盡早恢復往日生活、傷者早日康復。

民眾如欲捐助善款，國內有兩種捐款方式，一是金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」；二是郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。捐款請指定用途為「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至(02)8590-6065，以利寄送收據。

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