英雄身影曝！台灣搜救隊路邊砍樹生火取暖　土耳其民眾送烤餅暖心

▲搜救隊為抵抗土耳其低溫，砍樹砍柴生火取暖。（圖／翻攝自Facebook／臺北市搜救隊）



記者翁子皓／連線報導

土耳其和敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，到目前統計，已造成超過1.2萬人死亡。台灣搜救隊前往當地參與搜救，但阿德亞曼（Adiyaman）晚間零下5度的低溫，即使英雄也吃不消，於是在附近砍樹後，用空油桶生火，大家一起圍著火取暖，享受當地民眾送來的烤餅，短暫休息後再度投入搜救工作。

「台北市搜救隊」在臉書發文分享，台灣搜救隊被分派到的執行區域為阿德亞曼，當地氣溫白天5度，晚上則只有零下5度的低溫，處處可見結霜，搜救器材箱上面也佈滿冰霜，搜救隊員雖有攜帶禦寒衣物，但歷經一整天重度工作後，仍不免感到寒冷。

搜救隊靈機一動，在附近伐木砍材，並找來空油桶生火取暖，飲食的部分，搜救隊除了自帶的糧食包外，還有當地居民送上土耳其烤餅，慰勞這群救難英雄，讓搜救隊員備感暖心，開心的把烤餅放到漏勺上，拿到火上火烤後，大快朵頤。

搜救隊圍著火取暖，一邊吃著烤餅，也一邊抒發各自執勤過程中的內心話，排解壓力。他們表示，「感謝在台灣給我們加油打氣的大家，我們很好！我們會繼續加油」。

網友看完搜救隊的貼文後，紛紛留言打氣表示，「謝謝您們，真的辛苦了，要頂著寒冷的氣候救援，要注意自己跟毛英雄的身體喔」、「希望一切順利，全員平安」、「真是辛苦您們了，台灣之光！」、「你們真的辛苦了! 加油～希望能救出更多人」。