19歲少女PO「相親結婚僅3天」：已收133萬聘金只能嫁！真相大反轉

▲19歲女孩自曝第一天相親第三天就結婚。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省一名19歲的彝族少女近日發文自曝，自己回家過年，竟然在不知情的狀況下，被家人安排相親，並且從相親到出嫁僅花了3天時間。她無奈表示，家人已收了男方30萬人民幣（約新台幣133萬元）聘金，只好答應出嫁。新聞曝光後，瞬間引發熱議。沒想到，1天後，該事件出現大反轉。

四川省一名19歲彝族女孩自曝，被家人提醒要回家過年，沒想到，她一回到家後，在不知道的情況下被家人安排相親，且女孩第一次和對方見了面，到了第三天兩人就被安排結婚。

該名少女表示，不知道的情況下被家人安排相親，自己根本不願意嫁人，可是家裡已經收了30萬人民幣的聘金，根據彜族的習俗，如果收了聘金不結婚或離婚，女方就要賠錢給男方，所以她只能被迫結婚。

▲婚禮畫面。（圖／翻攝自影片）

最後在近百人浩浩蕩蕩的「送嫁」開心隊伍中，只有當新娘的女孩笑不出來，還流露無奈死神般無奈眼神。

新聞曝光後，引來眾多網友熱議，「被賣了吧」、「19歲都未至法定結婚年齡，並且沒有一點正常的婚姻樣子，收30萬彩禮後，火急火燎結婚，跟人口買賣無異」、「這種形式只能說明物質的確進步了，可思想卻依舊在原地踏步，分明就是在違背婦女意志」、「如同商品一般了，唉」、「這是被父母30萬賣了」。

見輿論鬧大，8日，該少女又在個人帳號發布道歉影片稱，此事純屬炒作，她想當網紅，以此故事騙取網友可憐。該女子稱，她和丈夫談戀愛2年多才結婚，沒有30萬聘金，沒有逼婚。