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大陸 大陸焦點 特派現場

前女友組團大鬧婚宴「把你搞報廢」！新郎一看崩潰：小時候不懂事

▲婚禮,結婚,求婚。（圖／CFP）

▲陳姓男子因為欠下太多風流債，前女友們組團到場拉起橫幅，揚言「一定把你搞報廢」。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

雲南昭通一對新人6日舉辦婚宴，原先是大喜之日，沒想到竟有不速之客到場，還拉起橫幅擋住了新人的去路。離奇的畫面引發討論，陳姓新郎也為此懊惱不已，原來是他年輕時交過太多前女友，因而遭到前女友們「組團報復」。

綜合陸媒報導，陳姓男子6日與妻子結婚，不料一眾前女友竟然出現在婚禮現場，手上還拉著紅色橫幅，上面寫有「我們是陳X前女友團隊，今天一定把你搞報廢」等19個字，就這樣擋在了婚宴會場的必經之路。

▲▼前女友大鬧婚宴會場。（圖／翻攝微博）

▲▼前女友大鬧婚宴會場，拉起橫幅「今天一定把你搞報廢」。（圖／翻攝微博）

▲▼前女友大鬧婚宴會場。（圖／翻攝微博）

陳男與妻子在一種親友的簇擁下，打算直接經過，沒想到前女友團竟然一擁而上，直接將2人擋在原地，不讓新人進入會場，將氣氛搞得十分尷尬。

女方親友當時也在現場，事件發生後怒不可遏，當即將人帶回家裡，要求陳男給出說法。陳男對此則坦承，這些拉著橫幅的人裡面，有一部分是他的前女友，不知又從哪裡找來的女性朋友相助，就是為了讓他難堪。

陳男感到十分後悔，以前年輕不懂事，有過很多戀愛經驗，也對不起許多人，現在事情被鬧大了，妻子也跟著大發雷霆，娘家的人也逼他給個說法，目前還在想辦法解決，希望以後不要再有人像他一樣，免得日後難以抬頭做人。

 

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