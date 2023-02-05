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要結婚的Jenny快看！渣男想約「誤傳喜帖」她氣炸：你老婆真可憐

▲▼ 結婚,新娘,白紗,捧花。（示意圖／pixabay）

▲原PO跟曖昧男相約喝酒住宿，卻發現對方即將要跟Jenny結婚。（示意圖／pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「婚不要結！遠離渣男」，一名女網友表示，她今年1月跟一名久未聯繫、聲稱單身的男友人聊天，兩人越聊越曖昧，提議外出喝酒過夜。沒想到，男方卻誤傳要跟妻子結婚的喜帖照片，瞬間讓原PO傻眼，決定上網發文尋找這名新娘Jenny。

該名女網友在Dcard發文表示，她跟男方認識多年，雙方持續都有在聯絡，中間對方疑似交女友而消失一振子，直到最近幾個月說分手，兩人才於今年1月又恢復聯絡。

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原PO說，因為兩人都單身，對話也開始曖昧了起來，甚至約好要去外面喝酒，若時間太晚就訂房間過夜。然而，男方卻誤傳喜帖給她，「我讀訊都很快，所以點開照片是一張囍帖，上面是他的中文名跟別的女生的名字」。

▼渣男誤傳自己的喜帖，讓原PO傻眼。（圖／翻攝Dcard）

▲▼要結婚的Jenny快看！渣男騙炮「誤傳喜帖」她氣炸：妳老婆真的可憐。（圖／翻攝Dcard）

原PO瞬間傻眼，立刻質問男方「你要結婚了？」然而男方沒有馬上回應，而是第一時間將照片收回，讓原PO來不及存圖。事後，男方表示照片傳錯，是姐姐要結婚，照片本來要傳給老師卻傳錯人，但原PO清楚地看到喜帖上印有男方的名字，且結婚日期是3月18日，「男生K開頭，女生Jenny、XX酒店-栢麗廳」，「真的覺得單身就算了，你要怎麼約會你家的事，但要結婚真的不要殘害別的女人的一生欸」，「3/18要結婚的Jenny，以上希望她本人可以看到」。

網友看完紛紛留言，「太扯了吧，麻煩準老婆趕快看到欸」、「誰沒事會傳姐姐的結婚喜帖給自己的老師？可以再瞎掰一點」、「希望救援成功」、「希望Jenny會看到」、「好想直接跑去飯店告訴新娘喔」、「要是我一定會氣到打去飯店要聯絡對方，雖然很恥但我真的會很想救那個女生」、「希望jenny能早日脫離苦海」。

事後，男方回原PO訊息，坦言沒有想要欺騙原PO的意思，但回訊中並未道歉，僅回「了解」、「嗯嗯」等。

▼男方第一時間謊稱喜帖是姐姐的。（圖／翻攝Dcard）

▲▼要結婚的Jenny快看！渣男騙炮「誤傳喜帖」她氣炸：妳老婆真的可憐。（圖／翻攝Dcard）

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