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大陸 大陸焦點 特派現場

拜登嗆「沒人想跟習換位」　陸：中美關係不是「你輸我贏」

▲▼美國總統拜登發表國情咨文。（圖／路透）

▲美國總統拜登發表國情咨文。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統拜登7日發表國情咨文，警告中國若侵犯美國主權，他將採取行動保衛國家，並強調美國必勝，沒有一個領導人會想待在習近平的位子。對此，中國大陸外交部8日下午回應，中方不迴避也不懼怕競爭，但反對以競爭定義整個中美關係，打著競爭的旗號對一國進行污衊抹黑。

中國大陸外交部發言人毛寧在記者會上提到，中方一向認為中美關係不是「你輸我贏，你興我衰」的零和博弈，中美各自取得成功對彼此是機遇而不是挑戰，寬廣的地球完全容得下中美各自發展，共同繁榮。

▼陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧指出，中方不迴避也不懼怕競爭，但反對以競爭定義整個中美關係，打著競爭的旗號對一國進行污衊抹黑，限制別國的正當發展權利，甚至不惜損害全球產業鏈供應鏈，這不是一個負責任大國的所為。

毛寧強調，一個健康穩定的中美關係，符合兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待，「我們將按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則來處理中美關係，同時也將堅定捍衛中國的主權、安全、發展利益。」

毛寧還說，美方應該樹立客觀理性的對華認知，奉行積極務實的對華政策，與中方一道推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。

▼拜習去年11月在峇里島會面。（圖／路透社）

▲▼拜習會,美國總統拜登,中國國家主席習近平。（圖／路透）

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