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拜登國情咨文演說「暗批間諜氣球」　若中國威脅主權將採取行動

▲▼美國總統拜登發表國情咨文。（圖／路透）

▲美國總統拜登發表國情咨文。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登7日在國會山莊發表第2次國情咨文，由於恰逢中國間諜氣球在美國上空出現的敏感時刻，拜登也對此表示，「如果中國威脅我們的主權，我們將採取行動以保護我們的國家。」

中國間諜氣球上週出現在美國領空並被美軍擊落後，外界關注拜登是否會在國情咨文中提及美中未來關係。拜登（Joe Biden）在演說中表示，「我們致力於與中國合作，促進美國利益，造福世界。」談到間諜氣球時則說，「正如我們上週明確表明的，如果中國威脅到我們的主權，我們將採取行動以保護我們的國家。而我們做到了。」

拜登指出，如今美國處於數十年來最強大的位置，可以與中國或世上任何國家競爭，「大家都在說中國變得更強大，而美國正在殞落，但再也不是這樣了。」他強調，已經向中國國家主席習近平明確表示，美方尋求競爭而非衝突。

拜登說，將投資於美國創新、能定義未來以及中國政府有意主導的產業，「我不會為我們使美國強大的投資而道歉，我們將投資盟友、合作夥伴，並保護我們的先進科技，這些科技才不會被用來對付我們。」

拜登最後強調，贏得與中國的競爭就能團結所有人，「我們在世界各地面臨嚴峻挑戰，但過去2年，民主國家變得更強大，而非更弱。」

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國情咨文美國拜登北美要聞間諜氣球

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