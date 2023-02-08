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抗議邱莉莉涉賄選還能主持議會　台南市議會藍綠推擠衝突

▲台南市議會第4屆第1次臨時會開幕第1天，就因正副議長賄選案，議場再現火爆氣氛，藍綠議員口角不斷，甚至爆發議員推擠衝突，現場一片混亂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會第4屆第1次臨時會開幕第1天，就因正副議長賄選案，議場再現火爆氣氛，藍綠議員口角不斷，甚至爆發議員推擠衝突，現場一片混亂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會第4屆第1次臨時會開幕第1天，就因正副議長賄選案，議場再現火爆氣氛，國民黨團、無黨要求邱莉莉議長請假靜待司法調查，引發民進黨議員不滿，雙方口角不斷、火藥味濃，甚至在邱莉莉主持議程時，台下更爆發議員推擠衝突，現場一片混亂。

▲台南市議會第4屆第1次臨時會開幕第1天，就因正副議長賄選案，議場再現火爆氣氛，藍綠議員口角不斷，甚至爆發議員推擠衝突，現場一片混亂。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市議會第4屆第1次臨時會開幕第1天，就因正副議長賄選案，議場再現火爆氣氛，藍綠議員口角不斷，甚至爆發議員推擠衝突，現場一片混亂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市議會第4屆第1次臨時會，今天(8日)開幕第1天就因正副議長賄選案，議場再現火爆氣氛，國民黨團要求邱莉莉議長，應用當年她對待前議長李全教的標準，請假靜待司法調查，不宜主持會議。國民黨議員發言時，民進黨女議員則在旁鼓譟，還說國民黨議員發言是政治口水。

國民黨黨團書記長蔡育輝強調，民主政治的精神就是監督，當年賴清德以李全教案為由234天不進議會，民進黨為何不以同樣標準監督民進黨自己，人民已經對於民進黨的兩套標準失望至極。

▲台南市議會第4屆第1次臨時會開幕第1天，就因正副議長賄選案，議場再現火爆氣氛，藍綠議員口角不斷，甚至爆發議員推擠衝突，現場一片混亂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧崑福指出，台南市議會正副議長賄選案已進入司法程序，選民非常關切進度並詢問，正副議長都百萬元以上交保，為何還能主持議會？看看當年李全教議長賄選案還沒這麼嚴重，邱議長就要求李全教議長請假，現在外傳正副議長選舉花了1、2億元，難道不是官商勾結嗎？如果邱議長過去講的話是對的，應用同樣標準，不宜主持議會，應請假靜待司法調查，不要八年前說李全教用保護傘，現在邱議長自己也用保護傘，知恥近乎勇！

▲台南市議會第4屆第1次臨時會開幕第1天，就因正副議長賄選案，議場再現火爆氣氛，藍綠議員口角不斷，甚至爆發議員推擠衝突，現場一片混亂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝表示，盧崑福議員發言期間，蔡麗青議員居然一直在旁鼓譟干擾發言，身為一個民主進步黨的議員，議員按燈發言，才剛當選卻連民主政治議事規則都不遵守，真是讓全民都搖頭，議員監督市政是職責，當年李全教議長涉案時，民進黨是如何的嗆李全教議長，現在兩套標準，還批評國民黨監督是噴政治口水浪費時間，台南市議長賄選案全國關心，想當年賴清德還因為李議長案234天不進議會，讓登革熱疫情完全失控，1百多位台南市民失去寶貴生命，民進黨要嗆就嗆民進黨自己兩套標準，讓人民失望。

▲台南市議會第4屆第1次臨時會開幕第1天，就因正副議長賄選案，議場再現火爆氣氛，藍綠議員口角不斷，甚至爆發議員推擠衝突，現場一片混亂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

議長邱莉莉在讓議員們權宜發言後，不讓議員再度發言，也引爆議員不滿，邱莉莉在主持議程，也發生台下議員推擠衝突，在大家勸和下，進入墊付款審議議程，國民黨團要求台南市府重視「水電共生」阻礙排水釀災危及市民生命財產等民生議題。

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