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憶爺爺病重送醫艱難　忠訓國際董事長攜手蘭馨協會贈復康巴士

▲忠訓國際董事長陳訓弘秉持著飲水思源，以爺爺回饋鄉里為榜樣跟隨，在有能力的時候持續回饋。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲忠訓國際董事長陳訓弘（中）秉持著飲水思源，以爺爺回饋鄉里為榜樣跟隨，在有能力的時候持續回饋。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

忠訓國際公司董事長陳訓弘與台北市美倫國際蘭馨交流協會理事長陳琬均攜手以忠訓國際股份有限公司名義捐贈乙輛價值150萬自排福特雙輪椅復康巴士予雲林縣，今（8）日記者會上陳訓弘回憶起當年爺爺病重，搭舊車顛頗急送醫的往事，敘述因切身經歷過，願為社福奉獻一己之力。

雲林全縣身心障礙者約為5萬多名，佔總人口數達7.4％，而其中肢體障礙中度以上及多重障礙中度以上之人口數更高達9088人，行動不便者占身心障礙者人口數約20%，因雲林縣屬農村型結構，無障礙大眾運輸工具尚不普及，導致行動不便者外出意願降低。縣府於2021年起委外辦理營運，有效提升服務效能，讓更多身障朋友走出戶外，享受此等社會福利服務。

▲忠訓國際董事長陳訓弘秉持著飲水思源，以爺爺回饋鄉里為榜樣跟隨，在有能力的時候持續回饋。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲忠訓國際公司董事長陳訓弘與台北市美倫國際蘭馨交流協會理事長陳琬均，攜手捐贈價值150萬自排福特雙輪椅復康巴士給雲林縣。（圖／記者蔡佩旻攝）

忠訓國際股份有限公司董事長陳訓弘表示：「今天很開心參加捐贈儀式，秉持著飲水思源本身是在雲林斗六市出生，爺爺還在世時為地方捐地蓋廟，他是斗六福興宮建廟主委，蓋廟期間非常辛苦，他在隔年過世，他的這份精神、回饋鄉里的好榜樣讓我們可以跟隨他的腳步，在我們有能力的時候可以持續回饋。」

陳訓弘提到，回憶起當年爺爺病重，搭著一台舊車，沿途顛頗急送至醫院救治的往事，因切身經歷過，深知身心障礙者搭車外出的不便，在得知縣長為身心障礙者尋求無障礙大眾運輸工具資源時，就決定支持，並與台北市美倫蘭馨交流協會共同捐贈一輛復康巴士，期盼透過此愛心車輛藉此滿足身心障礙者在交通接送的需求，充分發揮服務量能。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，傑出子弟回饋家鄉，忠訓國際陳訓弘與夫人陳琬均念念不忘雲林，今日捐贈後雲林復康巴士增至61台，復康巴士對於身心障礙鄉親來說猶如雙腳，無論是就醫或辦事情不可或缺，而陳董事長的爺爺是斗六福興宮的創廟主委，我們很期待透過陳董事長賢伉儷這樣的善心義舉可以讓我們的身心障礙更加溫馨讓雲林更有愛。

▲忠訓國際董事長陳訓弘秉持著飲水思源，以爺爺回饋鄉里為榜樣跟隨，在有能力的時候持續回饋。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲忠訓國際公司董事長陳訓弘與台北市美倫國際蘭馨交流協會理事長陳琬均攜手以忠訓國際股份有限公司名義捐贈乙輛價值150萬自排福特雙輪椅復康巴士予雲林縣。（圖／記者蔡佩旻攝）

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