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雲林雞場再傳H5N1禽流感疫情　緊急撲殺1387隻蛋雞

▲雲林縣動植物防疫所於2月6日執行二崙鄉一處蛋雞場內1387隻蛋雞撲殺銷毀作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣動植物防疫所於2月6日執行二崙鄉一處蛋雞場內1387隻蛋雞撲殺銷毀作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣二崙鄉1蛋雞場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感病例，雲林縣動植物防疫所，依標準作業程序，於2月6日執行1387隻蛋雞撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。根據統計，國內今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計19例（陸禽17場、鵝2場）。

雲林縣動植物防疫所說明，農曆過年後雲林縣連續爆發兩場禽流感疫情，分別是二崙的蛋雞場以及古坑鄉的土種雞場。通報時存活數量分別是4800隻與7272隻，撲殺時只剩下1387隻與5609隻，都有很明顯的異常大量死亡情形。畜主都能依照規定主動通報防疫機關處理，避免疫情擴大。

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近期日夜溫差大，同時加上候鳥南下避寒，恐有夾帶禽流感病毒沿途傳播之風險，雲林縣長張麗善呼籲縣內各養禽業者除加強禽場保溫工作，應落實場內環境消毒工作，並動用縣府第二預備購置消毒藥劑，指示防疫所盡速發放，以防範疫情擴散，清明之後天候變暖，禽流感疫情可望趨緩。

▲雲林縣動植物防疫所於2月6日執行二崙鄉一處蛋雞場內1387隻蛋雞撲殺銷毀作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲根據統計，國內今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計19例（陸禽17場、鵝2場）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

動植物防疫檢疫局指出，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家(韓國與日本)2022年10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國(10月17日至今日)已有65禽場確診H5N1亞型HPAI(b分支)，日本(10月28日至今日)已有90禽場確診且創該國禽場案例數新高。台灣目前處候、野鳥來臺度冬主要季節，透過候鳥遷徙將禽流感病毒傳入我國禽場風險仍高。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志強調，蛋雞在感染新型H5N1(b)禽流感病毒後，經相關學者與專家調查發現，其死亡率極高，目前全台案例場超過2成為蛋雞場，故再次呼籲禽場圍網設施務必確實，且須落實人車管制作業及定期執行消毒工作，維持牧場整體生物安全措施，以防堵疫病感染。

廖培志呼籲業者提高警覺，每日自主觀察家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

 

 

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