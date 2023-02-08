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南投推宅配居家照服員到府　協助新聘外籍看護提升照顧品質

▲南投縣政府開始受理居服宅配補充訓練計畫，可由居家照服員到宅指導外籍看護。（圖／資料照片，記者季相儒攝）

▲南投縣政府開始受理居服宅配補充訓練計畫，可由居家照服員到宅指導外籍看護。（圖／資料照片，記者季相儒攝）

記者高堂堯／南投報導

台灣人口結構逐漸老化、長照人力需求越見提升，不過外籍家庭看護工常因宗教信仰、文化背景、語言溝通，及母國引進教育訓練是否充足等因素，影響老人照顧服務品質；南投縣政府因此於即日起推出「居服宅配補充訓練計畫」，希望提升外籍看護知能、減少國情差異和勞雇糾紛問題。

南投縣社會及勞動處說明，本次計畫委託社團法人南投縣紅十字會居家照顧服務機構，針對新聘僱引進外籍看護之家庭，「宅配」居家照服員到府，並搭配1名通譯人員，依每位被看護者之身體狀況及家庭需求不同來予以協助指導，每戶所指導的時間為4小時。

社勞處長林志忠表示，希望藉由宅配居家照服員以1對1到府指導之方式，除增進外籍看護的照顧技巧、增進照顧品質，也告知勞雇雙方2國之社會風俗習慣、家庭禮教觀念等，以減少勞雇間的溝通隔閡。

社勞處提醒，本計畫自2月起實施至11月止，因名額有限，歡迎全縣各鄉鎮市新聘僱引進（未滿3個月）家庭看護工之家庭、有需求者，及早向該處勞工及青年科提出申請，被看護者之狀況為長期臥床或需使用輪椅者優先，洽詢電話：049-2222106分機1821林小姐。

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居服宅配補充訓練計畫外籍看護長照

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