三育高級中學參訪埔榮　交流合作攜手優化教學內涵

▲三育高級中學參訪埔榮，攜手優化教學內涵。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為促進產學合作，南投縣三育高中日前由校長劉嘉雄率領照服科老師們至台中榮總埔里分院參訪；劉嘉雄表示，因高齡失能人口逐年增加、照護缺口人力需求大，該校設有照服科，期望透過參訪瞭解學生進入醫療院所實習與臨床選習的環境，能夠讓學生熟悉作業模式與產業新知，在畢業後可以更快融入產業作業模式，減少人才流失。

劉嘉雄表示，學校之前都有讓學生先至埔里鎮社區服務據點服務，讓照服科學生就學期間實際體驗，使學生不只學習到照護相關知能，更能學習其他多元且連續性的服務模式；學校同時也是照顧服務員單一級術科檢定場地，各種技能訓練設施相當完備，為台灣長照人才的需求提供了相當好的教育及資源。

埔榮院長徐慰慈表示，目前埔榮一般護家有388床，精神護家有57床，總計445床，已超過急性病床的床數，是全國床位數最多的醫院附設型護理之家，也已是該院核心業務，還有日照中心、精神日間照顧病房、急性後期照顧病房、呼吸照顧病房、安寧緩和療護病房及急重症單位，皆需要照服員一起參與照護；好的照服員能降低病人壓力性損傷發生率及吸入性肺炎的危險，更能提高病人的生活品質及心情的愉悅度，期望該院照服員自僱後，可以吸引更多莘莘學子加入照服行列，提升照服員素質，翻轉照護品質，成為護理之家標竿機構。

院方表示，經由本次交流互動，雙方團隊更加瞭解彼此的業務專長，期許未來在長期照顧人力培育及留任專業人才、資源共享互助等各方面能更加緊密合作，共同提供大埔里在地鄉親更完善、全方位的服務，守護民眾健康。