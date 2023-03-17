　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嬤住護理之家「2個月內活活餓死」暴瘦剩32公斤　家屬怒求償7.6億

▲▼老人,生病。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲老婦人在長照機構接受專業照護，卻在2個月之內暴瘦24公斤。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

美國71歲婦人柏莎（Bertha Jones）患有發育障礙，因需要24小時照護，而住進位於密西根州的集體護理之家「Hoeft Home」，但去年2月開始她健康急遽惡化，不到2個月體重驟減24公斤，昏迷送醫時瘦到只剩32公斤，5月2日死於蛋白質熱量營養不良。家屬指控，柏莎根本是被活活餓死的，求償約台幣7.6億元。

根據《華盛頓郵報》報導，柏莎出生於1951年，由於患有身體與發育障礙，一生都需要有人24小時照顧，1983年，她在32歲時住進了密西根州貝爾維爾市（Belleville）的護理之家Hoeft Home，經常和看護人員一起去購物，逛逛底特律動物園，或在附近蘋果園散步。

約20年前搬到貝爾維爾市的姪女查琳（Charlene Jones）成為姑姑柏莎的監護人已有十餘年，且經常去探望她。查琳2022年2月左右發現，姑姑臉頰變得凹陷、身材愈發瘦弱，因為覺得不對勁而詢問護理之家的工作人員，卻只得到「喔我不知道」、「沒什麼大問題」的敷衍回應。當時柏莎體重約57.1公斤，3月底已經降至46.7公斤，4月14日凌晨昏迷送醫時瘦到只剩32.6公斤。

醫院診斷她患有循環系統衰竭、嚴重脫水與蛋白質熱量營養不良，住院9天後被轉至臨終安寧機構，最終，71歲的柏莎去年5月2日在姪女查琳的陪伴下離世。家屬提告護理之家對柏莎「殘酷、不正常且非人道」的待遇，導致她遭受健康急遽惡化、營養不良等傷害而被活活餓死。訴訟文件稱，護理之家紀錄顯示柏莎一天被餵食3餐流質食物，但這並未真實反映她的嚴重病情。

家屬向護理之家提出2500萬美元（約新台幣7.6億元）的損害賠償，以及疏忽、培訓、人員配備和監督不足的指控。查琳說，「如果他們能照顧好我的姑姑，如果能好好餵飯給她，我姑姑就能活到今天。這是毫無疑問的。」同樣被列為被告的8名護理之家員工已經全數離職。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
被爆離開啦啦隊　峮峮現身回應了
快訊／瑪莎惡少判太輕　檢方認3人「殘暴無人性」上訴
快訊／二膽上兵脫逃　通緝令正式發布
「15天4場」送肉粽　居民快崩潰
《愛玩客》男星結婚了！　老婆孕肚隆起
快訊／國內首例H9N2禽流感！有禽傳人風險　4551隻雞全撲
快訊／勁敵李多慧加入樂天　林襄發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尹錫悅訪日拜會前日相菅義偉　呼籲半導體產業「日韓合作」

疫情回娘家隔離「尪搞大女同事肚子」　2女同意輪流換夫共享他

12歲女童遭砍30刀陳屍樹林！兇手竟是2女同學　未滿14歲無法起訴

緬甸寺院爆大屠殺22死　死者遭「近距離槍殺」全身多處中彈

嬤住護理之家「2個月內活活餓死」暴瘦剩32公斤　家屬怒求償7.6億

開價4.6億！俄前總統雇「瓦格納傭兵」　暗殺義大利國防部長

賣淫女陳屍雞舍！　「交友app拉客」反遭惡狼性侵滅口

長髮妹脫了！和尚面前解放渾圓　羞曝要拍「佛系A片」

2巨蛇在海灘火熱交纏　男意外拍下最致命毒蛇「同類相食」超震撼

快訊／克里姆林宮：習近平20日將赴俄羅斯「進行國是訪問」

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

友人找宣傳車幫慶生引圍觀　壽星理髮中聽廣播：好丟臉

趙小僑女兒出生8個月「哭喊媽媽」！　她泛淚：值得用全部力氣來換

貓咪頭朝下倒掛卡車頭　司機狂追趕按喇叭提醒

尹錫悅訪日拜會前日相菅義偉　呼籲半導體產業「日韓合作」

疫情回娘家隔離「尪搞大女同事肚子」　2女同意輪流換夫共享他

12歲女童遭砍30刀陳屍樹林！兇手竟是2女同學　未滿14歲無法起訴

緬甸寺院爆大屠殺22死　死者遭「近距離槍殺」全身多處中彈

嬤住護理之家「2個月內活活餓死」暴瘦剩32公斤　家屬怒求償7.6億

開價4.6億！俄前總統雇「瓦格納傭兵」　暗殺義大利國防部長

賣淫女陳屍雞舍！　「交友app拉客」反遭惡狼性侵滅口

長髮妹脫了！和尚面前解放渾圓　羞曝要拍「佛系A片」

2巨蛇在海灘火熱交纏　男意外拍下最致命毒蛇「同類相食」超震撼

快訊／克里姆林宮：習近平20日將赴俄羅斯「進行國是訪問」

淡水「八掛山」社區草坪2.4億法拍　遠航再當苦主

《黑暗榮耀》空姐平口馬甲托出爆乳深溝　長髮披肩洩霸氣女神光

賴清德出戰／黨主席三把火不怕得罪人　善霸性格剛烈也執拗

尹錫悅訪日拜會前日相菅義偉　呼籲半導體產業「日韓合作」

林昶佐宣布不競選2024連任　應曉薇：你的決定是對的

李大維：期待大陸走出舊框架　務實看待兩岸關係

不服與台灣之星合併後「頻譜附款」　台灣大對NCC提行政訴訟

洪一中談中華隊評80分：投手是長期欠缺的問題

《黑暗榮耀》宋慧喬撞臉！　劉品言一看九宮格驚呼：我也糊塗了

二膽兵回台掀恐「政治風波」？　他斷言1事：政府要緊張了

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

AV女優「無罩」應援大谷翔平　女球迷美胸藏不住

夫捐腎給重病妻　卻驗出2人是兄妹

男測DNA意外發現爸爸被綠　身世毀全家

櫻花妹上「女風俗店」反被性侵　男妓亂象曝光

男大生「媽媽活」價碼曝　讚：陪睡風險比女生小

大銀行伸援第一共和銀行300億　美股勁揚371點

無人機42秒片打臉普丁　白宮斥俄「撒謊」

即／習近平20日將赴俄進行國是訪問

老婆婚後「長出落腮鬍」！　他得知真相怒離婚

媽追蹤手機　發現13歲女兒被囚禁性侵2周

健身沒力竟是癌　運動員4天後病逝

浪貓霸占狗窩　他一看驚覺完蛋

美印太司令：對台政策未改變

15歲少女應徵廚師卻被迫賣淫　每晚接16人

更多熱門

相關新聞

富豪搭機「出價300萬」要鄰座乘客脫口罩

富豪搭機「出價300萬」要鄰座乘客脫口罩

美國矽谷億萬富豪克希（Steve Kirsch）是知名反疫苗人士，過去就曾被指控散佈錯誤疫情訊息，近期他搭機時表示願意支付10萬美元（約台幣308萬元）讓鄰座乘客脫下口罩，沒想到卻被對方拒絕，讓他在推特發文諷刺，「當她摘下口罩吃東西喝水時，就可能被感染，不明白為何不敢接受挑戰。」此文一出也引發不少爭議。

加拿大2警遭槍殺　嫌犯曾開槍射母

加拿大2警遭槍殺　嫌犯曾開槍射母

中國出貨突擊步槍供俄　標註民用獵槍

中國出貨突擊步槍供俄　標註民用獵槍

鐵軌卡大貨車！美列車猛煞21車廂翻覆

鐵軌卡大貨車！美列車猛煞21車廂翻覆

英國公務機禁用TikTok　立即生效

英國公務機禁用TikTok　立即生效

關鍵字：

護理之家暴瘦長照體重驟降營養不良餓死北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

她拍婚紗照「燙捲髮」準新郎氣炸

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

重磅加盟！韓國啦啦隊女神加入桃猿

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

女同學吃全素！聚會「荒謬3要求」　全場嗆神X病

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

兄弟PS女孩3人離隊　補進前味全君白

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

更多

最夯影音

更多
漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面