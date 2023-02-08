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幫助土耳其救災重建　官方捐贈管道一次看

▲▼土耳其強震。（圖／路透）

▲土耳其強震。（圖／路透）

記者皮心瑀／綜合報導

土耳其南部和敘利亞邊境省份6日起先後發生數次強震，最大地震規模甚至超過7.5，造成嚴重傷亡，多棟建築物倒塌，我國已派出共計130人的搜救隊協助救災，此外，我官方也已開設賑災專戶，開放民眾愛心捐款，若要捐贈物資，也可連絡駐台北土耳其貿易辦事處。

官方捐款

國內：

（1）金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」

（2）郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」

海外：

捐款帳號為007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

上述方式捐款均請註明指定用途為「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據，捐款聯絡電話為02-85906640。

物資捐贈

e-mail至駐台北土耳其貿易辦事處（tr-office.taipei@mfa.gov.tr）留下聯絡方式，並告知欲捐助的物資項目、數量和重量等資訊。目前土耳其亟需的物資項目包括冬天衣物、帳篷、床、帳篷用睡墊、毛毯、睡袋、保溫瓶、手電筒、衛生清潔用品等物品。

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