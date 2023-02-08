台灣搜救隊赴土耳其「遇路斷、積雪」　耗時一整天才前進重災區

▲台灣國際搜救隊第一批次已經抵達阿達那（Adana）機場的聯合國接待及撤離中心（RDC）報到，等候派遣救災區域。（圖／翻攝自Facebook／消防署）

文／中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡7日專電

從等待災區機場「塞車」緩解、協調使用軍機或卡車到雪路上行進，台灣第一批搜救隊抵達伊斯坦堡後足足花了一整天才前進重災區，眼看黃金救援時間流逝，搜救隊心裡急又折騰。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區6日清晨發生規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數已逾5000人。台灣40名救援人員及3隻搜救犬同日自桃園機場啟程參與救援，順利抵達伊斯坦堡機場後遇到一連串交通阻礙及變數，無法如願第一時間前進災區。

由於各路救難隊抵達伊斯坦堡後得先前往900多公里外的阿達那（Adana）聯合國接待及撤離中心（RDC）報到，當地機場因此「塞機」，搜救隊卡在伊斯坦堡動彈不得將近4小時。而後搜救地點又從南部哈泰省（Hatay）臨時改為阿德亞曼省（Adiyaman），交通工具也從軍機換為卡車及中型巴士，延後搜救隊投入前線時機。

災區部分道路斷裂或部分受損，下雪使路況更為不穩，不時傳出車輛大排長龍、打滑及車禍事件。消防署帶隊官許郁文對中央社表示，陸路前進阿德亞曼省約需6小時，救人如救火，無法立即趕赴災區執行救援任務，「心裡很急且折騰」。

▲台灣搜救隊花了整整一天才能前進重災區。（圖／翻攝自Facebook／消防署）

光是搜救隊前進第一線就一波三折，媒體及一般民眾要抵達東南部災區更是百般耗時，航班因天候或「塞機」延後的時間以5小時起跳。若干民眾掛心自己仍埋在瓦礫堆下或下落不明的親友，心一急便指著地勤人員開罵，也有乘客體諒地勤非戰之罪加入混戰，伊斯坦堡機場火藥味十足。

即使坐上飛機，能不能起飛還要看雪夜能見度，機長一宣布自己對現狀也無能為力，有人鼓譟，有人咒罵，也有數名不願再等待的乘客憤而下機。隨著等待時間在狹小機艙內無限延長，兩位意見不合的民眾一度爆發肢體衝突。

土耳其記者漢娜（Hana）難掩心急，一方面她有公司任務必須抵達前線報導，另一方面也憂心房屋坍塌的祖母，「你知道嗎？沒半個救援人員去她家，那裡現在零下3度，沒水沒電」。

救災機構指出，土耳其及敘利亞邊界地區有數千棟民房被夷為平地，使得早已飽受戰火、動亂、難民危機和霍亂疫情的地區更添苦難。已在阿達那待命的駐土耳其代表黃志揚形容，6日的地震如世紀慘劇，實在沒有一個國家能承受這種廣泛劇烈的災情，盼各國投入救援。