　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

土耳其強震暴增至7800死！　數千名兒童恐已身亡

▲▼土耳其敘利亞強震，搜救人員從瓦礫中搶救大量受傷民眾。（圖／路透社）

▲土耳其敘利亞強震，搜救人員從瓦礫中搶救大量受傷民眾。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其、敘利亞規模7.8強震爆發後2天內，最新死亡人數已躍升至超過7800人，搜救人員在嚴寒惡劣的天候下繼續挖掘，試圖從廢墟中找出倖存者。一名聯合國官員表示，可能已有多達數千名的兒童死亡。

路透社報導，土、敘兩國邊境6日爆發的7.8強震，災害影響規模比預期還大，在將近8000名以及更多未被挖出的罹難者中，一名聯合國官員表示，兒童死亡人數可能已高達數千人。

▲▼土耳其強震。（圖／路透）

▲家用物品散落在混凝土廢墟中，許多人仍被壓在底下。（圖／路透）

此起地震是土耳其本世紀遭遇的最大強震，也是該國1999年以來最致命的震災，總統艾爾段（Tayyip Erdogan）7日宣布，遇災最影響的10個省份進入緊急狀態，但對於受災居民來說，艾爾段政府的反應仍然太遲鈍了。

南部城市馬拉蒂亞（Malatya）居民阿里拿克（Murat Alinak）的家因為地震倒塌，親人現在都失聯，「這裡甚至沒有任何一個人（搜救人員）。我們在雪中，沒有家，什麼都沒了」，他對政府應急行動感到憤怒，「我能做什麼，我還能去哪裡？」

▲▼土耳其強震。（圖／路透）

▲▼無家可歸的居民在寒冷的冬夜中燒廢棄物取暖。（圖／路透）

▲▼土耳其強震。（圖／路透）

規模7.8主震過後，6日下午1時許又爆發規模7.5的大型餘震，造成超過6000棟建築物倒塌毀損，包括醫院、學校和住宅區，死傷至今仍在持續增加外，土耳其和敘利亞更有許多人陷入寒冬中無家可歸的慘況。

事實上在部分災情最嚴重的區域，因為道路盡毀、氣候惡劣以及缺乏重型機具的情況下，搜救隊伍難以挺進，部分城市更是已經斷電斷燃料。外援被擋在殘磚斷瓦之外，許多焦急的居民甚至沒有任何工具，只能徒手開挖，希望能找到倖存的親友。

敘利亞的情況更讓人擔心，該國陷入內戰長達12年，叛軍所在的地區居民幾乎只能自救。土耳其目前死亡人數攀升至5894人、超過3.4萬人受傷。敘利亞通報1932人死亡。

ET快訊
隋棠怒揭鄰居「曾拿榔頭上樓罵人」　監工盯場：我每天要吃安眠藥
快訊／土耳其「職業足球隊門將」死於強震　得年28歲
土耳其地震比921大2倍！　專家示警台灣「這規模」強震恐發生
最新研究：確診後自體免疫疾病風險增3倍　5症狀一次看
《2分之一》馬丁路邊抓臀F級辣模！　大尺度動作全直擊
快訊／國2「1大車、1小車」追撞　紫爆回堵5公里
「重頭戲」寒流機率高！5天雨量預測圖　下最久時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

土耳其強震暴增至7800死！　數千名兒童恐已身亡

快訊／土耳其職業足球隊門將地震遇難　得年28歲

美眾院憂中國「毀滅性挑戰」 美軍前司令：應助台軍事訓練

荷蘭、德國聯手丹麥宣布　軍援烏克蘭至少100輛豹1戰車

鮑爾鷹鴿訊號交錯　美股漲265點、台積電ADR漲近3％

土耳其強震英首相電話慰問　駐土大使館降半旗哀悼

土耳其地震比921大2倍！　專家示警台灣「這規模」強震恐發生

鮑爾：優於預期經濟數據可能促使聯準會持續升息

比利時破獲中國人蛇賣淫集團　逮25人救出20人

土耳其、敘利亞強震破7200死　美160人救援小組攜7噸物資抵達

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

放任子女嬉鬧...隋棠遭控惡鄰　鄰居怒報案！警勸導無回應

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

日歌手唱抒情版《灌籃高手》　夜市人潮圍觀：是青春回憶！

嘉義情殺雙亡！20歲女被亂刀狂捅搶救畫面曝　男友凶刀藏車上

土耳其強震暴增至7800死！　數千名兒童恐已身亡

快訊／土耳其職業足球隊門將地震遇難　得年28歲

美眾院憂中國「毀滅性挑戰」 美軍前司令：應助台軍事訓練

荷蘭、德國聯手丹麥宣布　軍援烏克蘭至少100輛豹1戰車

鮑爾鷹鴿訊號交錯　美股漲265點、台積電ADR漲近3％

土耳其強震英首相電話慰問　駐土大使館降半旗哀悼

土耳其地震比921大2倍！　專家示警台灣「這規模」強震恐發生

鮑爾：優於預期經濟數據可能促使聯準會持續升息

比利時破獲中國人蛇賣淫集團　逮25人救出20人

土耳其、敘利亞強震破7200死　美160人救援小組攜7噸物資抵達

「Mazda休旅CX-90」售價公開！折合新台幣118萬起　台灣將導入

快訊／台中保時捷酒駕連撞2車！　車頭起火全毀

經典賽規則公布　比照大聯盟、沒有一人左

Ozone開包秀！煥鈞超念舊「國中眼鏡用8年」　祖安曝團內相處實況

情人節4大連鎖咖啡優惠一次看　買一送一、優惠組合全都有

裕隆股價創33年新高！　嚴陳莉蓮3年「成功反轉」祕辛曝光

壽司郎首度進軍雲林！斗六店員工與儲備幹部召募中

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

土耳其強震暴增至7800死！　數千名兒童恐已身亡

隋棠怒揭鄰居「曾拿榔頭上樓罵人」！　還監工盯場：我每天要吃安眠藥

萌歪！短腿貓步伐ASMR　三喵三色走廊衝刺秒融化

國際熱門新聞

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光

土耳其地震比921大2倍　專家示警台灣「這規模」強震

搜救員徒手挖出女童　影片惹鼻酸

台灣中心收土國災民　水電油快耗光

即／前英超球星找到了！　被埋在瓦礫堆中

捷克議長：很多企業想一起「訪問台灣」

土耳其小姊妹遭壓瓦礫堆17小時！哀求：救我們

土耳其災區水電全斷　台灣中心亟需善款

烏克蘭要幫土耳其救災　派遣87名救難隊員

烏克蘭評估俄國2月中「發動新攻勢」

土敘強震至少5151人罹難　土耳其十省進入緊急狀態

鮑爾鷹鴿訊號交錯　美股漲265點

鮑爾：優於預期經濟數據可能促使聯準會持續升息

墨西哥神秘腦膜炎疫情　至少35死

更多熱門

相關新聞

土耳其強震英首相電話慰問　駐土大使館降半旗哀悼

土耳其強震英首相電話慰問　駐土大使館降半旗哀悼

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天與土耳其總統艾爾段通話，為強震造成的傷亡致哀，並承諾英國將堅定提供援助。英國駐安卡拉大使館及在土國境內的所有領事館將配合哀悼期降半旗7天。

土耳其地震比921大2倍　專家示警台灣「這規模」強震

土耳其地震比921大2倍　專家示警台灣「這規模」強震

土耳其餘震分布圖曝　鄭明典：想起921惡夢

土耳其餘震分布圖曝　鄭明典：想起921惡夢

快訊／05：48規模4.4地震　最大震度2級

快訊／05：48規模4.4地震　最大震度2級

土、敘強震7200死　美160人救援小組抵達

土、敘強震7200死　美160人救援小組抵達

關鍵字：

土耳其敘利亞地震

讀者迴響

熱門新聞

快訊／05：48規模4.4地震　最大震度2級

樓下鄰居不忍了！再爆隋棠「私下態度」

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

短褲醉妹停車場遭2男性侵　恐怖影片瘋傳

26歲男「交合30秒結束」狂被甩！求醫救：她是此生最愛

快訊／隋棠被控「惡鄰」首發聲！

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

隋棠怒揭樓下鄰居「捶門和咆哮嚇到小孩」

大媽台鐵逼讓博愛座！國中生崩潰讓座下跪

男友拿筆畫她胸部「全身寫滿淫蕩2字」　優格姐姐痛苦8年

玄彬、孫藝珍「兒子正面照」疑遭曝光

被鄰居提告！她一看隋棠前粉專PO文「抓到驚人真相」

6年前爆紅！住家樓下「胖老爹收了」　網喊2致命傷

截10指賣甜不辣遭嘲諷！客力挺讓他感動落淚

更多

最夯影音

更多
土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒
「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面