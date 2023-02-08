快訊／高雄BMW酒駕釀1家4口1死3傷　惡劣駕駛二審加重改判9年10月

▲高雄高等法院。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄39歲男子黃子洋前年12月26日酒後開BMW，高速撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林與二名女兒重傷，震驚社會，黃男被依殺人罪起訴，高雄地院一審以涉酒駕致死罪判處黃子洋徒刑7年10月，全案上訴後，高雄高分院今（8）日上午宣判，改判9年10個月。

這起引發社會矚目的車禍發生在前年12月26日晚間7時20分，黃子洋當時酒後駕駛一輛BMW行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上林姓男子一家4口，造成林妻當場死亡，林男和兩個女兒重傷，黃男酒測值高達1.24毫克，林男至今仍在積極復健，仍無法上班，兩個女兒則已回到學校上課。

高雄地方法院去年7月1日一審宣判，黃子洋親自到庭聆聽，受傷的林父則沒有到庭，法官依酒駕致死罪判處黃子洋徒刑7年10月，全案經檢察官上訴到高雄高分院。

民事部分，林男代替死亡范姓妻子的父母和兩名女兒共5人，向黃子洋提起附帶民事賠償醫藥費、精神撫慰金等共3549萬9314元，黃男全部同意，法官因此判黃男應賠償林家5人總共3549萬9314元，黃子洋沒有上訴，已確定。

高雄高分院上個月4日開辯論庭，受重傷的林男再度坐著輪椅出庭，黃子洋和辯護律師在庭上仍不承認有殺人之故意，也對於自己的酒駕行為感到後悔，也辯稱當時看到林家人就有煞車，而非撞到人才煞車，林男則希望法院能依照殺人罪來判處黃子洋重刑，以遏止酒駕歪風；上訴檢察官也要求合議庭依照殺人罪論處，並具體求刑15年。