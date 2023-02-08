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社會 社會焦點 保障人權

妻曖昧同事「出來爽一下」　夫60K全上繳！心碎反擊卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

洪姓人夫指控，他將每個月6萬元的薪水全部交給妻子管理，沒想到妻子卻外遇楊姓同事，還互傳「我要做愛」、「出來爽一下，愛愛喔」等露骨訊息，讓他大受打擊，因而決定對楊男提告求償60萬元，一審卻被判敗訴。全案上訴至高等法院，合議庭同樣認為證據不足，裁定駁回洪男的上訴。

▲▼上班族,中年,退休,失業,下雨,工作。（圖／pakutaso免費圖庫）

▲洪男認為妻子外遇，卻因為證據不足敗訴。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關。）

洪男在判決書中主張，婚後一直在外工作，基於信任與愛護，他將每個月6萬元的薪水通通交給妻子管理，自己的生活費則依靠打零工賺取，因為妻子有更換新手機的習慣，他就把舊手機拿來備用，2020年9月使用手機時，竟外發現妻子從2013年起就外遇楊姓同事，還互傳「我要做愛」、「找個洋妞說去，我快起肖（發瘋），別再跟我哈啦」、「出來爽一下，愛愛喔」、「若是我們單獨外出，一定會上床，我愛你」、「我怕被追殺，記得戴套」等曖昧訊息。

洪男表示，妻子的舊手機存有Google地圖的歷史紀錄，且疑似有頻繁出入多處摩鐵的紀錄，他認為妻子的出軌對象就是楊男，一想到自己賺來的錢被妻子拿去與小王開房間，他就感到悲痛萬分，因而決定對楊男提告求償60萬元。

對於上述指控，洪妻強調自己一直都很潔身自愛，LINE對話紀錄中至少6次拒絕楊男的不當邀約，2人從未單獨外出，2013年之後就沒有再聯繫過，丈夫卻認為她和楊男外遇，實在荒唐。

楊男也表示，自己平時和朋友聊天很隨意，他和洪妻對話頻率稀少，至今有8年沒見過面，聊天內容也沒有任何結論（約定時間或地點），對話根本沒有交集，況且上述對話是發生在2013年間，洪男出示的Google地圖紀錄則是在2020年3月、6月、8月，兩者日期相差7年，「沒有見面，哪來的接觸？」

一審法官認為，洪男僅憑Google地圖和對話紀錄就認為妻子外遇楊男，卻無法提出2人曾前往摩鐵的住宿資料，加上沒有其他證據可以佐證，因此判他敗訴。

洪男不滿提出上訴。高等法院合議庭認為，洪男沒有見到妻子與楊男曾出入旅館或不正當場所，Google時間軸資料也與LINE對話紀錄時間相差多年，卻自行推斷2人曾共同出遊，屬於欠缺憑據的臆測，無法採信，最終裁定駁回上訴。

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