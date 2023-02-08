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快訊／土耳其職業足球隊門將地震遇難　得年28歲

▲土耳其職業足球隊的門將圖爾卡斯蘭(Ahmet Eyup Turkaslan)已確認不幸罹難，得年28歲。（圖／翻攝推特）

▲土耳其職業足球隊的門將圖爾卡斯蘭在地震中不幸罹難。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其爆發規模7.8強震，7日傳出大批國家級運動員被壓在廢墟底下，根據英媒報導，土耳其職業足球隊的門將圖爾卡斯蘭（Ahmet Eyup Turkaslan）已確認不幸罹難，得年28歲。

英國《每日郵報》報導，圖爾卡斯蘭6日當天即失聯，搜救人員於7日發現他的遺體，目前已確認身分。圖爾卡斯蘭效力的乙級聯賽球隊「耶尼馬拉耶體育俱樂部」得知消息後，已表達悼念之意。

耶尼馬拉耶發布推特，「我們的守門員，圖爾卡斯蘭在地震倒塌的建築底下喪生。安息。」俱樂部表示永遠不會忘記圖爾卡斯蘭。

耶尼馬拉耶助理教練先前證實，28歲門將圖爾卡斯蘭地震過後仍舊失聯，所幸他的妻子稍早已經獲救。

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