男同事狂撩人妻「出來愛愛」！夫驚見摩鐵足跡怒告　吞敗原因曝

▲新北一人夫使用妻子的舊手機時，發現她與男友人的曖昧對話。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人夫使用妻子的舊手機，卻發現妻子和男友人阿傑(化名)有許多曖昧對話，阿傑不斷邀約她「出來爽一下。愛愛喔」、「出來愛愛…ok？」、「好想做愛哦」，而人夫查詢GOOGLE MAPS，又發現妻子曾在摩鐵停留近2小時的紀錄，憤而對兩人提告。新北地院審理，認為妻子在對話中有明確拒絕，摩鐵也查不到任何兩人入住紀錄，因證據不足，判人夫敗訴，人夫上訴到二審仍吞敗。

人夫控訴，他和妻子結婚多年，婚後他將薪水都交給妻子控管，自己令打零工賺生活費，還每年安排她出國遊玩。2010年9月因妻子更換新手機，把舊手機交給他當備用機，他竟從手機發現妻子和職場認識的阿傑自2013年就有超友誼的煽情對話，他又查詢該手機的GOOGLE MAPS歷史紀錄，懷疑妻子頻繁出入多處汽車旅館，他一想到自己辛苦上班賺的錢，被妻子拿去和小王上摩鐵開房，就悲憤不已，認為兩人侵害他配偶權，提告求償60萬元。

全案審理時，阿傑表示和人妻聊天內容沒有約定時間、地點等結論，兩人並無任何超友誼感情，也已多年未見。人妻則表示她潔身自愛，在對話中至少6度拒絕阿傑的不當邀約，和阿傑甚至從2013年就沒有通訊往來。

法官檢視人妻與阿傑的訊息，阿傑喊「我要做愛」，人妻回「找個洋妞說去，我快起肖，別再跟我哈啦！」，明顯有拒絕的意思。另日阿傑又說「出來爽一下。愛愛喔。」，人妻回應「可以帶我出去兜風，車資我出」、「是要，還是不要」，阿傑則回答「NO，若是我們單獨外出，一定會上床。…我愛你」，可見兩人也沒有實際見面。之後阿傑又說「出來愛愛…ok？」、「好想做愛哦」等語，人妻都回以出拳、生氣等表情符號，回覆「別亂寫，豬喔！」、「有影才說，是對大家的口頭禪，我知影。…你到處都有姦情，我怕被追殺，記得戴套」等語，內容均有明確拒絕阿傑。

法官認為，人夫提出的GOOGLE MAPS紀錄截圖，只能顯示當時的手機使用者於2020年3月15日曾停留在某商旅近2小時，但查無任何人妻或阿傑的住宿紀錄，無法證明兩人有侵害配偶權，判人夫敗訴，人夫再上訴到二審仍吞敗，全案還可上訴。