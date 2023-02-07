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新北雙溪高中躍星洲慶元宵　舞龍隊展精湛絕技震撼全場

▲新北雙溪高中躍星洲慶元宵 舞龍隊受邀展絕技震撼全場。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市雙溪高中受邀參加新加坡一年一度妝藝大遊行。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市立雙溪高中競技舞龍隊，在去年全民運中嶄露頭角獲得雙銅肯定，今年本月2日至6日更受邀至新加坡進行演出交流，除了讓雙溪高中舞龍隊的精湛技術，展現在新加坡人民面前外，更帶領學生開拓中華文化與技藝的視野。今年雙中龍隊踏上F1賽車道成為遊行隊伍之一，與星洲龍獅體育會共舞巨龍，巨龍全長33公尺成為全場焦點。

雙溪高中此行是為了參加新加坡一年一度妝藝大遊行，以及史丹福龍獅文化與藝術團50週年紀念元宵演出。妝藝大遊行是新加坡源自1973年的遊行活動，每年都在農曆元宵節盛大辦理，除了妝藝大遊行外，雙中龍隊也參與史丹福龍獅文化與藝術團50週年的慶祝與表演活動，與來自新加坡當地、泰國及馬來西亞的傑出文化藝術團體，進行3天6場次的巡迴演出。

▲新北雙溪高中躍星洲慶元宵 舞龍隊受邀展絕技震撼全場。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北雙溪高中舞龍隊受邀至新加坡進行演出交流。

雙溪高中校長葉俊士表示，能受邀至新加坡表演，對於學生的努力練習來說真的是非常重要的肯定，葉校長也特別感謝新北市政府教育局長期對民俗體育運動的支持及協助；另外也感謝教育部體育署體育新南向計畫的經費挹注，讓學生們能一圓出國展演的夢想。

葉俊士說，在新加坡表演期間，除了當地的華人給予學生高度肯定外，還有幾位由台灣到新加坡工作的朋友自動被圈粉，跟著演出隊伍的行程走，也謝謝雙溪舞龍隊一解他們旅居海外的鄉愁。雙溪高中民俗龍隊今年列為新北市教育局的體育發展特色項目，對於有興趣鍛鍊體能體驗中華文化舞龍美學的國九學生來說是非常值得珍視的升學路徑。

▲新北雙溪高中躍星洲慶元宵 舞龍隊受邀展絕技震撼全場。（圖／記者戴上容翻攝）

▲雙溪高中民俗龍隊今年列為新北市教育局的體育發展特色項目。

雙溪高中龍隊隊長許宸豪表示，鄭兆言教練在訓練過程中經常告訴他們一定要下功夫扎實練習，不只能夠肯定自己還能有機會被看見更甚者可以出國演出，他們真的依照教練的指示認真學習，當此行踏上許多人夢寐以求的F1賽道並且現場聽到新加坡總理跟大家說元宵節快樂時心情真的很嗨。

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