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活到老學到老！樂齡族學習英文人數成長一倍「上課可交新朋友」

▲▼越來越多樂齡族退而不休，圖為退休老師芭蕾舞阿嬤，樂在線上學英文。（圖／TutorABC提供）

▲越來越多樂齡族退而不休，圖為退休老師芭蕾舞阿嬤，樂在線上學英文。（圖／TutorABC提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣高齡化趨勢難擋，預計2025年進入超高齡社會，但秉持「活到老、學到老」原則，越來越多「樂齡族」退而不休，反而興起退「修」學習潮，紛紛加入學英文行列，根據線上英文學習平台TutorABC統計，推出的樂齡族學英文方案，報名數成長一倍，超過7成樂齡族偏愛1對4小班課＋大會堂專案，因為上課可以結交新朋友，生活不無聊。

台灣高齡化趨勢難擋，根據國發會發布人口推估報告，台灣預計2025年進入超高齡社會（65歲以上人口占總人口比率超過2成），而這些退休的樂齡族群則有「怕沒錢、怕生病、更怕無聊」等三怕，不少人並持「活到老、學到老」精神，紛紛加入學習英文的退「修」行列。

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根據全球線上英文學習平台TutorABC 針對樂齡族專案進行各項數據分析，學員以兩大族群居多，分別是退休公務員及中小企業退休主管，其中退休公務員中又以老師比例偏高；至於課程喜好度則有超過7成 樂齡族全學程偏愛1對4小班課＋大會堂專案，原因在於每次上課結交新朋友，生活不無聊，其餘30%則選擇1對1和1對4交互使用課程。

TutorABC進一步分析，「旅遊、文化、藝術」為樂齡族課堂主題喜好度前三名，而學英文目的，打發時間占比最高達59%，其次是持續學習不和社會脫軌，特別的是，將近10%樂齡族是為了與遠在國外生活的孫子、孫女聊天，努力學英文。

▲▼越來越多樂齡族退而不休，圖為公務員退休Lee(右三)，學出流利英文實現坐郵輪遊世界。（圖／TutorABC提供）

▲公務員退休的Lee(右三)，學出流利英文實現坐郵輪遊世界。（圖／TutorABC提供）

TutorABC台北業務副總吳思翰指出，疫情之前流行坐郵輪環遊世界，樂齡族為了旅行學英文，但疫情爆發後出不了國，學英文便實現終生學習信念，以及祖孫情感之間的潤滑劑，詢問度不斷攀升，TutorABC線上英文滿足樂齡族需求，樂齡族英文方案推出以來業績呈現倍數成長。

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