樂齡旅遊市場「產值破千億」2類遊程最夯！83歲陳淑芳最愛這樣玩

▲國民阿嬤陳淑芳（中）分享，搭火車慢遊非常適合樂齡族。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局為推動樂齡旅遊市場，打造「鳳金（Golden year）為樂齡旅遊行銷品牌，同時設計八條樂齡旅遊示範行程。觀光局副局長林信任表示，國內樂齡族的旅遊產值達400億、國際樂齡旅客也達660億，等於樂齡族觀光產值破千億，其中享受美食、文化體驗為樂齡族最愛的2類遊程。

台灣即將邁入超高齡時代，林信任表示，國內旅遊市場中，有20％旅客為樂齡族，觀光產值達400億，國際旅遊市場部分，也有15％旅客為樂齡族，觀光產值達660億，兩者合計高達1060億。

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林信任指出，樂齡族喜好學習、分享且怕孤單，在遊程設計上，要讓樂齡族舒適地抵達旅遊目的地，旅遊行程不能太過匆促，須保留時間讓他們有學習、體驗文化的時間。

▲▼觀光局推廣樂齡旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局也設計八條樂齡旅遊示範行程，主要是以走訪好山少水、體驗文化手作為主，如觀光工廠的DIY手作，就相當適合樂齡族，此外，讓樂齡族穿上特色服裝，讓他們角色扮演，還有機會拍照打卡分享，此類遊程也相當受其歡迎。

林信任表示，國際旅客中的樂齡族偏好文化與美食，台灣本來就是美食天堂，再加上多元文化，樂齡族來台特別喜歡體驗這兩大類遊程，另國際遊客中有82％都是自由行，因此營造友善、無障礙的旅遊環境也特別重要。

金馬影后「國民阿嬤」陳淑芳今年高齡83歲，她分享，搭乘火車享受漫遊是樂齡旅遊極佳選擇，能感受到台灣的秀麗風光，路途中也能下車享受美味料理，她也說，現在的旅遊心境與年輕時完全不同，會想體驗更多不同的學習，加上台灣這麼美，不一定要出國，國旅就能享受旅遊滋味。