旅行團2成逾65歲　瞄準年400億元產值！觀光局推樂齡旅遊品牌

▲觀光局於推出樂齡旅遊品牌「凰金時光Golden Years」。（圖／觀光局提供）

記者李姿慧／台北報導

因應高齡化社會，65歲以上樂齡族是未來旅遊市場重要客群，觀光局於發表樂齡旅遊品牌「凰金時光Golden Years」，今年起將旅行社規劃4到8條樂齡族遊程，觀光局表示，台灣樂齡旅遊產值一年達400億元，樂齡旅遊參團每人有500元補助。

台灣每5人就有1人超過65歲，參團旅遊比例也是全台最高，觀光局今舉辦《接軌國際 樂齡新藍海》論壇暨研討會，並發表樂齡旅遊品牌「凰金時光Golden Years」。

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觀光局副局長林信任表示，台灣生活品質良好，疫情期間防疫得當，建置友善旅遊環境不遺餘力，非常歡迎全世界的樂齡族把「來台灣旅遊」當成快樂生活的良方。

▲觀光局於推出樂齡旅遊品牌「凰金時光Golden Years」。（圖／觀光局提供）

觀光局今年以「凰金時光」的樂齡觀光品牌新形象，精選適合推廣樂齡主題旅遊觀光元素，包含生態、文化、樂活等3大主題，並加值「國際魅力景區」，林信任指出，觀光局持續精進優化及整合行銷，不但讓國旅操作開拓出全新市場，未來跨境旅遊開放後，也能提供給國際樂齡觀光客煥然一新的觀光面貌，開拓樂齡旅遊市場客源。

林信任指出，觀光局2015年針對樂齡旅遊曾推出無障礙硬體建設，樂齡旅遊補貼也持續推動，對推展樂齡旅遊有很大期望，盼對國際旅客形塑台灣為樂齡旅遊理想目的地，台灣樂齡旅遊產值一年可達到400億元，參團旅遊比例也是全台最高，旅行團超過2成是樂齡族參團，希望經由品牌形塑，提升樂齡旅遊品質再往上提升。

目前觀光局針對樂齡旅遊持續有補助，一年約500萬元，65歲以上樂齡族參團，每個人可申請500元團費補助，觀光局表示，樂齡補助一人補助500元還在進行中，樂齡族參加旅行團可詢問旅行社相關樂齡補貼。