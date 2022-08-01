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重視樂齡族的髮質與健康！「美吾髮漢芳染」添加黑靈芝、何首烏抵抗歲月痕跡

▲▼ 白髮,樂齡族,染髮,髮質,受損,護髮,逆齡,漢方,草本,美吾髮,漢芳染。（圖／品牌提供）

▲無論是工作壓力大的OL或是樂齡族，最煩惱的就是發現白髮又增加了。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

注重儀態的人都知道，頭髮一白就顯老，對於只有少量白髮的人來說，或許一年染兩次就能隱藏白髮，但對於樂齡族或是有嚴重白髮問題的人來說，動不動就有新長出來的白髮，更需要頻繁對付！然而對於沒有時間、口袋也不夠深的人來說，很難為了白髮時常上髮廊，在家DIY染髮自然成為最佳選項。對於染髮族來說，能讓他們青睞的品項，關鍵不外乎要能「徹底遮蓋灰白髮」以及「不傷害髮質」，才能重新擁有年輕有活力的外表。

▲▼ 白髮,樂齡族,染髮,髮質,受損,護髮,逆齡,漢方,草本,美吾髮,漢芳染。（圖／品牌提供）

▲想要擁有年輕髮色，關鍵在於能徹底遮蓋白髮又不傷髮質的染髮劑。（圖／資料照）

選購市售染髮劑最讓人擔心的就是，染完發現還有許多白髮沒上色，除了浪費時間，更懊惱的是要再染一次蓋住惱人白髮。不少染髮產品使用後，也會發現髮質不如以往滑順，乾澀之餘還容易毛躁打結，還得再花一筆錢護髮，不如預期的好。擁有超過40年染洗護髮經驗的髮品專家「美吾髮」，持續關注白髮族群的需求，新推出的「美吾髮漢芳染護髮染髮霜」，除了可以解決以上問題，還特別取自傳統老祖宗智慧的「東方草本」來解決惱人白髮和修護乾澀髮質，精選珍稀的人蔘、五味子、黑靈芝和何首烏等東方草本，要幫所有在乎髮質或頭皮健康的族群溫補上色。

▲▼美吾華漢芳染系列。（圖／記者周宸亘攝）

▲取自東方草本的「美吾髮漢芳染護髮染髮霜」，幫在乎髮質或頭皮健康的族群溫補上色。（圖／記者周宸亘攝，下同）

以草本原料製成，提供染髮族舒適染髮體驗的「美吾髮漢芳染護髮染髮霜」，主要透過何首烏成分讓白髮重拾年輕，含靈芝多醣的黑靈芝則是用來維持頭皮健康，人蔘萃取物則提供頭髮所需的胺基酸，加強滋養並修護髮質，不只可以溫和遮蓋灰白髮，還可以讓髮質在使用「漢芳染」後更顯柔順，染髮之餘也幫頭髮做場保養SPA。

「漢芳染」除了可以溫和的徹底遮蓋白髮外，同樣也堅持7大無添加，像是PPD、塑化劑、甲醛、阿摩尼亞、重金屬、防腐劑和雌激素，讓配方簡化，不造成頭皮、頭髮等部位的負擔，同時也能有感減低化學異味，讓樂齡族在家DIY染髮也是一種享受！

相較於市面上盒內僅有染髮劑的產品，每一盒「漢芳染」更附贈能鎖住髮色、深層滋潤髮絲、使頭髮恢復彈性光澤的「漢方賦黑逆齡修護髮膜」，以牛蒡提取物修護滋養秀髮，並含有機摩洛哥油維持頭髮保濕亮澤感，在染髮後3天皆能持續使用，相較其他染髮品項划算許多。

▼和市售染髮劑一樣大小的盒裝，盒內物件卻不一般！除了1、2劑，還有專屬漢方賦黑逆齡修護髮膜髮膜、專利染髮梳等，要給染髮族前所未有的DIY體驗。

▲▼（業配）美吾華漢芳染系列。（圖／記者周宸亘攝）

此外，還有專為染髮開發、讓樂齡族染髮更輕鬆的「專利多功能染髮梳」，仔細觀察就可以發現它「一梳四用」，除了常見可塗抹及攪拌染劑的刷毛外，也有免攪拌即可進行大範圍梳染的雙槽髮梳，製作精巧的小扁梳則是為了細微的髮鬢、髮際處設計，握柄尖端也能在染髮過程中，更方便地把秀髮分區翻開，再把染劑均勻塗抹在內層頭髮。對於單純想要補染髮根的人來說，這把梳子也是能帶來省時有效率的神奇小幫手！「漢芳染」也內附染劑調配盤，不用再另外準備容器，不須再自行準備其他染髮工具。

▲▼美吾華漢芳染系列。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼小扁梳（上圖）可將染劑塗抹在更細微的髮鬢、髮際處。握柄尖端（下圖）則能在染髮過程中，輕巧地把秀髮分區翻開，讓內層頭髮也能上色。

▲▼美吾華漢芳染系列。（圖／記者周宸亘攝）

新推出的「漢芳染」由深至淺共有5色可選，方便每個人挑選出最適合自己的自然髮色，染後不但白髮消失了，髮絲更散發出健康的自然光澤！美吾髮漢方系列除了「漢芳染」以外，還有同樣採用東方草本的洗髮、護髮、養髮商品，染後一起搭配使用效果更佳，可修護秀髮、維持健康亮麗。目前在全聯及美吾髮購物網皆有販售，一次就能把頭皮與頭髮問題交付給髮品專家，讓「美吾髮漢方」守護從今往後的亮麗強韌秀髮。

美吾髮漢方系列現正促銷中：
全聯線上購 https://mwf.one/j6fjr
美吾髮購物網：
美吾髮漢芳染 https://mwf.one/yHiP0
美吾髮漢方賦黑洗護養髮系列 https://mwf.one/yHQTX
▲▼ 白髮,樂齡族,染髮,髮質,受損,護髮,逆齡,漢方,草本,美吾髮,漢芳染。（圖／品牌提供）

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