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看準華語英語教學商機　投資銀行家楊順銓入主TutorABC

▲▼投資銀行家楊順銓入主TutorABC。（圖／TutorABC提供）

▲投資銀行家楊順銓入主TutorABC。（圖／TutorABC提供）

記者許敏溶／台北報導

受到全球化影響，全球學習華語及英語的人數有攀升趨勢，看準未來商機，線上教育與語言學習平台TutorABC宣布，由前摩根史坦利與美林證券投資銀行家楊順銓領銜的國際投資團，正式入主TutorABC，並由楊順銓代表出任董事長，未來首要目標是將公司轉變為全球級企業，包括擴大企業組織和校園機構的B2B服務，以及擴展語言學習服務到其他國際市場，預計營運與營收規模將成長1倍。

TutorABC指出，投資團由美國及英國投資人組成，擁有豐富的教育、金融、國際電子商務背景，而楊順銓不僅具有深厚的教育服務背景，經營全球知名遊留學暨語言機構Kaplan在台代理逾20年，本身更是CFA（特許財務分析師）講師，並在瑞士信貸亞洲內部私人銀行培訓課程擔任首席培訓師。

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▼投資銀行家楊順銓入主TutorABC。（圖／TutorABC提供）

▲▼投資銀行家楊順銓入主TutorABC。（圖／TutorABC提供）

隨著新投資團隊入主，TutorABC表示，首要目標是將TutorABC轉變為全球級企業，不僅持續領導台灣市場，也期望將在華語／英語教學服務，擴展到其他國際市場，在華語學習品牌TutorＭing部分，則將鎖定美、英、加、澳等市場，瞄準到2027年全球華語/英語學習市場1150億產值。

楊順銓則指出，公司的品牌實力、獲得專利的人工智慧/大數據技術、管理團隊的豐富經驗與專業精神，都令人印象深刻，TutorABC將在這些方面繼續努力，持續成為全球教育科技產業的領導指標，而TutorABC一直持續以科技重新打造教育模式，在未來幾個月裡，期待有新消息持續公佈，尤其是新產品上市與全球夥伴合作計畫。

TutorABC總經理黃嘉琦認為，對於TutorABC來說，這是一個激動人心的全新開始，投資團與董事會將為持續領導台灣市場及擴展海外市場，提供所需的資金、經驗和人脈，未來除原有語言學習產品外，將擴大其產品範圍，包括國中小（K12）課外學習計劃、如何考試準備講座、出國留學諮詢服務、專業培訓課程等。

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