　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

行動落實陽光法案政策　海巡公職財產申報公開抽籤

▲行動落實陽光法案政策 海巡公職人員財產申報公開抽籤。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡署行動落實陽光法案政策。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

海洋委員會海巡署以行動落實陽光法案政策，於1日公開辦理「111年度公職人員財產申報實質審查」抽籤作業，由副署長許靜芝親自主持，從595位申報人中，抽出60人辦理財產實質審查，再從60人中抽出2人辦理前後年度財產比對。抽籤作業在現場人員見證下，以電腦隨機亂數取樣，力求程序公正、公開的作業方式，並兼顧嚴謹及效率。

海巡署副署長許靜芝表示，海巡肩負維護臺灣地區海域及海岸秩序，海巡人員24小時全年無休守護台灣海域，無論是海域治安、維護漁權，或是救生救難、海洋事務、海洋保育，總是堅守第1道防線，確保國家及人民生命財產安全。

▲行動落實陽光法案政策 海巡公職人員財產申報公開抽籤。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「111年度公職人員財產申報實質審查」抽籤作業，由副署長許靜芝親自主持。

許靜芝說，為了減輕同仁需自行查詢財產的負擔，責由政風室積極輔導同仁透過「授權介接財產資料」方式完成申報作業，海巡署111年度財產申報授權比例將近100%，讓同仁能有效率完成申報作業，安心致力於推展各項海巡業務。

海巡署後續將透過「法務部公職人員財產申報系統」辦理中籤人員之財產查調及審核作業，如發現有故意申報不實之情形，將依據《公職人員財產申報法》第12條規定，函報法務部裁處，以符合陽光法案端正政風、確立公職人員清廉作為之目的。

【更多新聞】

►台船公司承造第14艘海巡艇　100噸級巡防救難艇下水典禮

►帶雙胞胎兒放天燈　母「撞活動帳棚」摔車亡！警示不足廠商慘了

►新北求財聖地「金山財神廟」起火！無業大叔幹的...犯案理由曝

►萬里民宅起火！疑抽菸引燃棉被　62歲女送醫不治

►台肥基隆廠堆廢棄土　謝國樑要求開罰...追究違法傾倒

ET快訊
NIKE官網限時5折起！　熱門鞋款現省近2千
小中風後首露面！　連戰「滿頭白髮」：我已無愧國家民族
捷運站出口驚見「人生一條龍服務」！　網笑：生老病死都在這
快訊／陳柏惟被爆包庇渣男堂哥　基進黨曝3Q退黨內幕
快訊／前英超球星找到了！　和土耳其球隊總監「被埋瓦礫堆」中
土耳其當地「0°C」！　台灣國家隊「踏雪轉機」畫面曝
快訊／警開4槍射破輪胎！　嫌犯翻車受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

以數位科技輔助閱讀　大武國中獲頒未來素養學堂閱讀素養典範學校

打造便捷充電環境　台東縣稅務局設免費電動機車充電站

年後轉職潮　台南就業中心辦3場徵才提供900工作機會

壓力大…屏東68歲男扶養92歲母陪就診　東港警伸援手

行動落實陽光法案政策　海巡公職財產申報公開抽籤

台電四接東移方案恐「滅港」　蔡適應：應另提替代方案

北上工作撫養母親及障礙弟　男病故沒錢辦後事…恆春警出手協助

基隆港航7公會陳情「四接」恐影響經濟　謝國樑︰人民有權公投

元宵夜北港藝術太好看　7歲童走失大哭！警動員找到家人

台南市永美獅子會熱心公益　捐贈南消六大防毒面具

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

蔡卓宜考慮「再婚王大陸」　計畫生小孩..吐心聲：有點害怕

賣7000元臭酸帝王蟹　攤商：沒打開不知道壞掉

以數位科技輔助閱讀　大武國中獲頒未來素養學堂閱讀素養典範學校

打造便捷充電環境　台東縣稅務局設免費電動機車充電站

年後轉職潮　台南就業中心辦3場徵才提供900工作機會

壓力大…屏東68歲男扶養92歲母陪就診　東港警伸援手

行動落實陽光法案政策　海巡公職財產申報公開抽籤

台電四接東移方案恐「滅港」　蔡適應：應另提替代方案

北上工作撫養母親及障礙弟　男病故沒錢辦後事…恆春警出手協助

基隆港航7公會陳情「四接」恐影響經濟　謝國樑︰人民有權公投

元宵夜北港藝術太好看　7歲童走失大哭！警動員找到家人

台南市永美獅子會熱心公益　捐贈南消六大防毒面具

張耀文／扭轉人才斷鏈「去台化」危機　首重開源和優化

杜賓犬「雙手饋機車」淡定看台東炸寒單　阿爸：牠不怕鞭炮聲

涉賄落選！前桃市議員吳宗憲+2樁腳被拘提到案　檢聲押3人

吹時尚風！台北郵局「兔兔郵差包小提燈」詢問爆表　領取方式曝

烏俄戰爭將滿1年！俄羅斯持續增兵　烏官員：2月15日後恐有新攻勢

欠500萬賭債搶彩券行　逃新加坡衝賭場試手氣…贏3萬回台秒被逮

「皮蛇」上身痛不欲生　嘉榮呼籲接種「帶狀皰疹疫苗」

同居女外出買汽油！桃園縱火3歲女童殞命　媽90%燒傷插管搶救中

李國毅曝和老婆感情產生「巨大變化」　1歲愛女看到賀軍翔也叫爸　

民進黨堅持台獨又要和平保台？　連勝文：真懷疑蔡英文智商

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

地方熱門新聞

台北50年回收廠停業　他斷炊淚：不撿了

台南菜市場千鈔貼地上　近萬人讚爆

同名「廖大慶」　2人後輩竟也同姓名

雲林猴狠衝駕駛座猛拉　BMW哥嚇傻

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

陽金公路土石崩　淨水廠被全吞噬

阿里山下新鮮直送國產藍莓「山丘藍」

陽金公路搶修　今晚恢復雙向通行

口罩遮車牌連續竊取電瓶查緝到案

黃偉哲弔唁佛光山星雲大師

居家及喘息服務可減輕照顧壓力

情人節「跳樓」　半山夢工廠邀民眾高調示愛

嘉藥大4名優異生提前畢業

土耳其強震死傷慘重黃偉哲哀悼

更多熱門

相關新聞

台船承造第14艘海巡艇　100噸級巡防救難艇下水典禮

台船承造第14艘海巡艇　100噸級巡防救難艇下水典禮

台灣國際造船股份有限公司（以下簡稱台船公司）為海洋委員會海巡署艦隊分署建造100噸級巡防救難艇，於今（7日）上午11時在台船公司基隆廠舉行下水典禮儀式，儀式由台船公司副總經理周志明與海巡署艦隊分署廖德成分署長共同主持，並請廖雲宏組長夫人周祖珍擔任擲瓶人。

同事開工就離職「過年賺1棟房」！他一聽現金更狂

同事開工就離職「過年賺1棟房」！他一聽現金更狂

蔡英文視察特指部、海巡　關心高雄水情要求「加速水資源建設」

蔡英文視察特指部、海巡　關心高雄水情要求「加速水資源建設」

台東客船故障14人海上漂　海巡船艇出動救援

台東客船故障14人海上漂　海巡船艇出動救援

落實公職人員財產申報　台東稅務局公開抽籤

落實公職人員財產申報　台東稅務局公開抽籤

關鍵字：

海巡陽光法案財產申報

讀者迴響

熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

2月補班2天不是最慘！3月才是「恐怖大魔王」

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

隋棠1.4億噪音豪宅「狂砍5000萬入手」！爆買房2大堅持

李昇基宣布結婚：我求婚，她答應了　4月娶李多寅

快訊／台語歌手方順吉證實離婚！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

隋棠被控惡鄰「台北豪宅奢華裝潢全曝光」！

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

手搖飲限時1天「珍珠奶茶買1送1」

日AV女優羞認「台男我的菜」：想色色

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面