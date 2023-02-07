行動落實陽光法案政策　海巡公職財產申報公開抽籤

▲海巡署行動落實陽光法案政策。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

海洋委員會海巡署以行動落實陽光法案政策，於1日公開辦理「111年度公職人員財產申報實質審查」抽籤作業，由副署長許靜芝親自主持，從595位申報人中，抽出60人辦理財產實質審查，再從60人中抽出2人辦理前後年度財產比對。抽籤作業在現場人員見證下，以電腦隨機亂數取樣，力求程序公正、公開的作業方式，並兼顧嚴謹及效率。

海巡署副署長許靜芝表示，海巡肩負維護臺灣地區海域及海岸秩序，海巡人員24小時全年無休守護台灣海域，無論是海域治安、維護漁權，或是救生救難、海洋事務、海洋保育，總是堅守第1道防線，確保國家及人民生命財產安全。

▲「111年度公職人員財產申報實質審查」抽籤作業，由副署長許靜芝親自主持。

許靜芝說，為了減輕同仁需自行查詢財產的負擔，責由政風室積極輔導同仁透過「授權介接財產資料」方式完成申報作業，海巡署111年度財產申報授權比例將近100%，讓同仁能有效率完成申報作業，安心致力於推展各項海巡業務。

海巡署後續將透過「法務部公職人員財產申報系統」辦理中籤人員之財產查調及審核作業，如發現有故意申報不實之情形，將依據《公職人員財產申報法》第12條規定，函報法務部裁處，以符合陽光法案端正政風、確立公職人員清廉作為之目的。