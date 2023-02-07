台船公司承造第14艘海巡艇　100噸級巡防救難艇下水典禮

▲台船公司承造巡署艦隊分署100噸級巡防救難艇HNO.1152下水典禮。（圖／台船公司提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣國際造船股份有限公司（以下簡稱台船公司）為海洋委員會海巡署艦隊分署建造第14艘100噸級巡防救難艇，於今（7日）上午11時在台船公司基隆廠舉行下水典禮儀式，儀式由台船公司副總經理周志明與海巡署艦隊分署廖德成分署長共同主持，並請廖雲宏組長夫人周祖珍擔任擲瓶人。

海洋委員會海巡署表示，為了加強巡邏台灣海域及保護漁民，特別建造100噸級巡防救難艇，後15艘委由台船公司建造，本艘（第14艘）100噸級巡防救難艇（台船編號：HNO.1152）於今天舉行下水典禮，後續2艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。

▲100噸級巡防救難艇HNO.1152下水典禮周祖珍女士（中）擲瓶。

台船公司作為國內指標造船公司，擁有各項船舶建造、維修技術，可配合海巡署及海軍造艦之需求，並曾參與各型作戰與後勤艦艇之設計與建造工作，可滿足海巡署及海軍之所需各類型艦艇之汰舊換新；亦可配合各項「國艦國造」之造艦方案。

台船公司配合「國艦國造」政策，目前除100噸級系列船外尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中。未來除各項軍艦及公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量，作為我國國防戰力之最堅強後盾，一同守護海疆國土，不負國人期待。

▲100噸級巡防救難艇HNO.1152下水典禮台船公司副總經理周志明致詞。

▲100噸級巡防救難艇HNO.1152下水典禮海巡署艦隊分署廖德成分署長致詞。