壓力大…屏東68歲男扶養92歲母陪就診　東港警伸援手

▲東港警分局東港派出所所長黃奕鳴幫助曹姓鎮民 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港鎮68歲曹姓鎮民，以打零工扶養92歲母親，又要帶母親去看病，收入不穩定，心理壓力很大，東港警分局員員警獲悉媒介善心人士捐助生活物質，轉介張榮發基金會申請急難救助金協助，讓他很感激。

東港派出所所長黃奕鳴平日積極利用勤務時間至轄區鄰里探訪轄內居民生活狀況，得知轄內里民68歲曹姓男子，平日打零工維生、收入不穩定，還要專責照顧同住年邁高齡92歲的母親 (患有高血壓、視力模糊且行動不便)生活起居跟三餐。

平日也要定期帶母親去醫院看診，醫療費用支出甚多、生活狀態陷入困境，心理壓力十分龐大，期盼請社會各界予以協助關懷；黃所長得知狀況主動結合善心人士提供發送糧食等生活物資，望能幫助他暫時紓困，並協助轉介張榮發慈善基金會申請急難救助金，讓他很感動。



東港警分局表示，員警視民如親，結合民間愛心、志工的力量，雪中送炭並關懷弱勢，主動為民服務，讓居民們感受到人民保母的熱情及關懷，希望藉由關懷及協助能對民眾盡一份棉薄之力，也拉進警民之間的距離，展現警察溫馨助人的形象，也讓民眾能感受到來自社會的關懷與溫暖。