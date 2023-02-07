偽藥爆乳妹再嗆警！狂發10限動「追IG還黑我...月薪是你年薪」

記者許權毅／台中報導

台中一名24歲葉女國中肄業後就在加油站打工，結果加入直播賣貨行列翻身，自稱月入百萬，不料其中卻賣了一款美國「繽紛樂」軟糖內含褪黑激素，未經食藥署許可違反《藥事法》，葉女被逮後坦承犯行並繳交30萬不法所得，最終獲緩起訴。不過葉女先跟偵辦員警嗆「來當我司機，給你超過一倍的薪水」，新聞曝光後還IG限時動態連發，自曝跟友人的對話，直言：「他（員警）要這樣黑我我沒差，他還有追我IG，原來警察的水這麼深，真的是少送他一句話，月薪賺他年薪。」

▲台中一名24歲葉女販賣美國「繽紛樂」軟糖，內含褪黑激素違反藥事法，被警方查獲。（圖／民眾提供、翻攝當事人IG）



台中市刑大偵二隊日前網路巡邏，赫然發現葉女標榜的正品美國軟糖，含有褪黑激素（美達齡）成分，用於治療睡眠、焦慮症、失眠等症狀，但並無食藥署許可證，葉女本人也不是藥師，明顯違法，警方蒐證完備查緝到案，全案被依照違反藥事法移送偵辦，經檢察官曉諭葉女繳回2、30萬元的犯罪所得後，給予緩起訴處分，不再賣軟糖。

▲葉女在新聞曝光後限時動態連發，喊冤自己是遭到員警摸黑。（圖／翻攝當事人IG）



經查，葉女經常在網路上炫富，也會拍攝自己的粉綠色保時捷發文，葉女甚至詢問偵辦刑警月薪多少？並嗆聲說「來當我司機，給你超過一倍薪水的錢」。今日消息曝光後，各大媒體均報導此事，葉女卻開始在IG限時動態反擊，還跟友人大吐苦水，也說自己「沒說過要員警來當自己司機」這種話。

▲葉女稱自己沒說過要員警「來當我司機」這種話回擊警方。（圖／翻攝當事人IG）



葉女在IG一連發10篇限時動態，大多是新聞曝光後與親友的對話紀錄。先是用新聞連結寫下「記者該不會覺得我看不實報導會害怕吧？」，還稱警察講的話自己都有錄下，員警稱很羨慕自己做網拍，比警察薪水高很多，甚至問我保時捷買多少？友人擔心地問葉女「還好嗎？」葉女說自己沒怎麼樣不用擔心，最後還說「他（員警）要這樣黑我沒差，他還有追我IG，原來警察的水這麼深，真的是少送他一句『月薪賺他年薪』！」

台中市刑大也曝光葉女偵訊時與員警的對話，葉女先是跟員警說「你不要再來下單我的東西了！我嚇死了要去安太歲」，還說「我真的有正常開發票！去年有乖乖繳稅繳了10、20萬」，員警說「好你說的算！你是大戶？」但是也透露自己很賺，做了一年就買車買房。