北漂女回屏東「87萬鉅款遺失」　警急call客運公司找回

記者陳崑福／屏東報導

蔡姓女子在北部工作省吃儉用，裝在背包內87萬元遺落在客運班車內，相當緊張，向恆春警分局求助，警方獲報馬上連絡客運公司人員協助，班車司機發現背包還在車內，俟班車開回車站，會同她清點領回，讓她一再道謝。

▲恆春分局車城分駐所警員陳一平、董明坤協助蔡女找回鉅款 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

日前恆春分局車城分駐所警員陳一平、董明坤接獲110報案，報案人蔡女士稱其搭客運下車時將背包放在車上忘記拿，背包內現金有70至80萬，十分著急。

警方進行了解，蔡女從北部返鄉，將現金80萬餘全部帶在身上，在四重溪站下車時卻忘記拿背包，警方立即致電屏東客運公司告知此事，並先請客運公司聯繫司機，確認背包是否還在車上。

嗣後客運公司回電，表示背包仍在客運上，由於該班公車是開往旭海之班次，警方先請司機代為保管該背包，待該班客運返程至四重溪站時，再由她指認，並會同她取回背包，並在旁協助其清點，於蔡民清點後，背包內現金87萬元無短少。據悉，蔡女表示欲投資故將全部財產帶在身上。

恆春分局分局長林明波表示，搭乘大眾運輸工具應注意隨身貴重物品，以免遺失或被竊等憾事，警員陳一平、董明坤主動積極、熱心幫助民眾，深得當事人感謝，有效促進警察正面形象，為民服務之舉足為同仁表率。