　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北漂女回屏東「87萬鉅款遺失」　警急call客運公司找回

記者陳崑福／屏東報導

蔡姓女子在北部工作省吃儉用，裝在背包內87萬元遺落在客運班車內，相當緊張，向恆春警分局求助，警方獲報馬上連絡客運公司人員協助，班車司機發現背包還在車內，俟班車開回車站，會同她清點領回，讓她一再道謝。

▲恆春分局車城分駐所警員陳一平、董明坤協助蔡女找回鉅款 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春分局車城分駐所警員陳一平、董明坤協助蔡女找回鉅款 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春分局車城分駐所警員陳一平、董明坤協助蔡女找回鉅款 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春分局車城分駐所警員陳一平、董明坤協助蔡女找回鉅款 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

日前恆春分局車城分駐所警員陳一平、董明坤接獲110報案，報案人蔡女士稱其搭客運下車時將背包放在車上忘記拿，背包內現金有70至80萬，十分著急。

警方進行了解，蔡女從北部返鄉，將現金80萬餘全部帶在身上，在四重溪站下車時卻忘記拿背包，警方立即致電屏東客運公司告知此事，並先請客運公司聯繫司機，確認背包是否還在車上。

嗣後客運公司回電，表示背包仍在客運上，由於該班公車是開往旭海之班次，警方先請司機代為保管該背包，待該班客運返程至四重溪站時，再由她指認，並會同她取回背包，並在旁協助其清點，於蔡民清點後，背包內現金87萬元無短少。據悉，蔡女表示欲投資故將全部財產帶在身上。

恆春分局分局長林明波表示，搭乘大眾運輸工具應注意隨身貴重物品，以免遺失或被竊等憾事，警員陳一平、董明坤主動積極、熱心幫助民眾，深得當事人感謝，有效促進警察正面形象，為民服務之舉足為同仁表率。

ET快訊
快訊／數名用戶「網銀遭不明登入」　行員帶資料急報案
快訊／蔣萬安發錢了！　拍板這補助「加碼多1000元」
快訊／民進黨祭重罰　台南議長邱莉莉、林志展停權3年
台灣汪汪隊來了！5搜救犬土耳其救災　同伴咬雞腿目送：平安回家
選議員變選妃！　陳柏惟堂哥致歉：連累不知情家人
快訊／母子雙載佛光山下撞電桿　媽媽爆頭無呼吸心跳
縱火害3歲女童殞命！媽90%灼傷逃出　忍劇痛大喊：救我女兒
國家隊到土耳其了！首批40人飛行15hrs　伊斯坦堡機場畫面
快訊／堂哥選議員被控劈5女　陳柏惟道歉了
陳柏惟堂哥被爆劈5女　37次不戴套害染病、奪女志工初夜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偽藥爆乳妹再嗆警！狂發10限動「追IG還黑我...月薪是你年薪」

快訊／陽信銀行數名用戶「網銀遭不明登入」　行員帶資料急報案

高雄2工人遭鷹架重砸！吊車司機搶救2hrs不治　勒令停工最高罰30萬

曾槍擊仇家！高雄砸車押人「紅豆仔」作風彪悍　明仁會南部要角

快訊／機車雙載佛光山下撞電桿　母爆頭無呼吸心跳搶命中

亮槍扣板機害警摔車...還嗆「三字經」　男到案辯：我沒有食指

高雄保大警車路口遭撞打橫　後方同僚目擊驚喊「喔喔喔喔」

桃園縱火3歲童殞命！媽90%灼傷逃出屋外　忍劇痛大喊：救我女兒

國家隊到土耳其了！首批40人飛行15hrs　伊斯坦堡機場整隊畫面曝

大膽A榮民補助還盜領存款　退輔會貪官101萬元退伍金飛了

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

蔡卓宜考慮「再婚王大陸」　計畫生小孩..吐心聲：有點害怕

賣7000元臭酸帝王蟹　攤商：沒打開不知道壞掉

偽藥爆乳妹再嗆警！狂發10限動「追IG還黑我...月薪是你年薪」

快訊／陽信銀行數名用戶「網銀遭不明登入」　行員帶資料急報案

高雄2工人遭鷹架重砸！吊車司機搶救2hrs不治　勒令停工最高罰30萬

曾槍擊仇家！高雄砸車押人「紅豆仔」作風彪悍　明仁會南部要角

快訊／機車雙載佛光山下撞電桿　母爆頭無呼吸心跳搶命中

亮槍扣板機害警摔車...還嗆「三字經」　男到案辯：我沒有食指

高雄保大警車路口遭撞打橫　後方同僚目擊驚喊「喔喔喔喔」

桃園縱火3歲童殞命！媽90%灼傷逃出屋外　忍劇痛大喊：救我女兒

國家隊到土耳其了！首批40人飛行15hrs　伊斯坦堡機場整隊畫面曝

大膽A榮民補助還盜領存款　退輔會貪官101萬元退伍金飛了

搶出國！111年國際線「載客數增465％」　春節出入境創近3年新高

北市「8家情人節住房優惠」開露營車出遊！單身狗也有聯誼、抽獎

偽藥爆乳妹再嗆警！狂發10限動「追IG還黑我...月薪是你年薪」

全聯草莓季必買清單！新品「草莓生乳捲、草莓雙餡銅鑼燒」超罪惡

快訊／陽信銀行數名用戶「網銀遭不明登入」　行員帶資料急報案

高雄2工人遭鷹架重砸！吊車司機搶救2hrs不治　勒令停工最高罰30萬

曾槍擊仇家！高雄砸車押人「紅豆仔」作風彪悍　明仁會南部要角

父母死後「屍體爛在家」！她謊稱雙親年邁不便見客　警秒識破

家長年省1.2萬元！蔣萬安今拍板「加碼準托育補助」　最快下半年上路

陸官方首批土耳其地震1.77億元緊急援助　含救援、醫療隊及物資

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

社會熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

嘉義情殺雙亡　20歲女被亂刀狂捅搶救畫面曝

前U23棒球國手硬上20歲女網友　遭判3年半

女大生遭男友刺死　家人「根本不知有這男的」

性侵女網友離隊　前U23國手曾打出台灣隊第1分

即／殺完女友奔桃園！男19F墜落頭身分離亡

爆乳妹賣偽藥月入百萬　嗆警「當我司機薪水加倍」

消防問是否看到落水？法院社工突跳水

隋棠遭控「噪音擾鄰」　隋棠竟1句話傻眼

即／差10分鐘…碧潭2女接連落水釀1死

鴻海逼退「賈伯斯大將」　遭提告索賠6200萬

更多熱門

相關新聞

亮槍扣板機害警摔車　男辯：我沒有食指

亮槍扣板機害警摔車　男辯：我沒有食指

47 歲賴姓男子騎乘掛著失竊車牌機車，在桃園區路口被桃園分局武陵派出所蔡姓員警攔查，逃逸過程竟兩度朝警亮槍並扣扳機，一度讓蔡員摔車過程驚險，令蔡姓員警餘悸猶存，後來賴男在龜山區被圍捕到案，還瞎扯被警方違法盤查，才會持槍嚇阻，遭蔡員指賴男掏槍後邊嗆「三字經」明顯避重就經，全案起訴後，桃園地院近日依槍砲、竊盜、妨害公務等5罪判他5年8月，併科罰金15萬元。

小三通常態化！入境率超低旅客只有11位

小三通常態化！入境率超低旅客只有11位

即/板模重砸2工人！1命危1頭部外傷

即/板模重砸2工人！1命危1頭部外傷

台中35周孕婦等不及！救護車上產子

台中35周孕婦等不及！救護車上產子

秋紅谷抓到120cm超巨鱷雀鱔　整排利齒嚇死人

秋紅谷抓到120cm超巨鱷雀鱔　整排利齒嚇死人

關鍵字：

恆春警察女子班車屏東客運公司背包現金影音

讀者迴響

熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

2月補班2天不是最慘！3月才是「恐怖大魔王」

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

隋棠1.4億噪音豪宅「狂砍5000萬入手」！爆買房2大堅持

快訊／台語歌手方順吉證實離婚！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

李昇基宣布結婚：我求婚，她答應了　4月娶李多寅

隋棠被控惡鄰「台北豪宅奢華裝潢全曝光」！

日AV女優羞認「台男我的菜」：想色色

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

小甜甜離婚後第1個過年「最新近況曝」！遭老公友攻擊

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面