北上工作撫養母親及障礙弟　男病故沒錢辦後事…恆春警出手協助

▲恆春警分局龍水所所長陳永豐、警員鄭采芸熱心助弱勢 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮張鄭氏婦人，與領有身心障礙手冊的小兒子過活，經濟來源全靠在北部工作大兒子，不料大兒子日前病故，缺錢辦理喪葬等費用，生活陷入困難，恆春警分局獲悉，與民間企業家談及此事，美林達關係企業董事長王吉明得知，捐款3萬元，冀望發揮拋引玉功能，幫她家度過難關。

日前恆春警分局龍水派出所獲悉轄內張鄭氏婦人，與小兒子相依為命，因其小兒子領有身心障礙手冊，原本靠大兒子於北部工作負擔主要生計來源。

不料，大兒子因病於北部過世，家庭頓失經濟來源，龍水所得知此事後欲尋求各方資源，所長陳永豐、警員鄭采芸等人，主動詢問民間友人企業欲商談此事，此時美林達關係企業董事長王吉明得知，主動關心該事，慷慨捐助新台幣3萬元。

隨後所長及龍水里里長林富琦等人，一同轉交及慰問喪家協助治喪，並轉達美林達關係企業董事長慰問之意，另協助轉介恆春鎮公所申請急難救助。

恆春分局分局長林明波表示，龍水所員警得知轄內清寒家庭突遇變故，主動尋求各界資源，深得民眾感謝，有效促進警察及恆春在地企業正面形象，為民服務之舉足為同仁表率。